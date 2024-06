No reaparecimento de Kate Middleton acusam Meghan Markle de tentar roubar o protagonismo

Apesar de estar convalescente devido ao câncer que sofre, Kate Middleton fez um grande esforço no passado dia 15 de junho para se juntar em público à realeza e aos britânicos no Topping the color, que é a celebração do aniversário do rei Charles III. Foi a primeira vez que apareceu após seis meses de ausência, o que agradou a muitos, mas não a outros.

Kate estava tendo um daqueles dias bons, como ela descreveu o seu processo de quimioterapia preventiva após a cirurgia abdominal. Às vezes são difíceis, mas outras não tanto, e no fim de semana ela se sentiu com força para acompanhar toda a família no evento tradicional que é celebrado há mais de 250 anos.

Ela mesma detalhou que às vezes se sente fraca, cansada e que, devido à doença, está “aprendendo a ser paciente, especialmente diante da incerteza. Aceitar cada dia como ele vem, ouvir meu corpo e me permitir tirar esse tempo tão necessário para me curar”. Antes de sua aparição pública, enviou uma carta à nação detalhando o exposto e que foi divulgada pelo Daily Mail.

Talvez para não impactar com sua imagem ao aparecer de novo. Apesar da dura batalha que enfrenta, ela estava bem. Mas ela não é a única enfrentando essa doença difícil, já que o rei Charles III também está e por isso agora quer assumir um papel mais proeminente como avô, motivo pelo qual deseja se aproximar de seus netos, os filhos de Harry e Meghan Markle.

Alguns especialistas em realeza indicaram que é preciso ter cuidado com essa abordagem, precisamente devido ao comportamento que a americana tem tido em relação à coroa britânica. Por isso, neste fim de semana, um especialista real afirmou à agência de notícias TMZ que Meghan tentaria roubar o protagonismo de Kate.

Jonathan Sacerdoti afirmou que a duquesa de Sussex lançou novos produtos durante o fim de semana como parte de sua nova marca de estilo de vida ICYMI. Ele afirmou que "o amigo próximo de Meghan, Nacho Figueras, compartilhou uma prévia da nova geleia e biscoitos para cachorros da American Riviera Orchard no Instagram na sexta-feira".

Jonathan percebeu isso como uma ‘trama patética’, embora também reconheça que poderia ser simplesmente uma coincidência no momento, o que provavelmente é o caso.