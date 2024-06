JEONGHAN e WONWOO do SEVENTEEN lançam seu primeiro álbum de singles ‘THIS MAN’

JEONGHAN e WONWOO, membros do grupo de k-pop SEVENTEEN, lançaram seu primeiro álbum de singles ‘THIS MAN’ juntamente com o vídeo da música principal ‘Last Night’ (Guitar by Juwon Park).

JEONGHAN e WONWOO do SEVENTEEN estreiam seu primeiro álbum de singles ‘THIS MAN’. / Foto: PLEDIS Entertainment

Inspirado na lenda urbana em que pessoas de todo o mundo veem o mesmo homem em seus sonhos, ‘THIS MAN’ reinterpreta essa história em sua própria narrativa original. Através de ‘THIS MAN’, JxW, a unidade que atraiu grande atenção desde que foi anunciada pela primeira vez, introduz um novo gênero na discografia do SEVENTEEN. Composto por três faixas, o álbum apresenta música de diversos gêneros, estimulando a imaginação e oferecendo uma narrativa que convida a diversas interpretações.

O single principal ‘Last Night’ (Guitar by Juwon Park) é uma faixa de ritmo médio caracterizada por sua atmosfera escura e sedutora, com sintetizadores dramáticos e melodias de guitarra acústica do renomado guitarrista cigano da Coreia do Sul, Juwon Park. Acompanhado pela doce e suave voz de JEONGHAN e pelos tons graves profundos e ásperos de WONWOO, ‘Last Night’ conta a história de dois homens que atravessam os sonhos das pessoas em busca do que desejam.