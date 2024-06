Coldplay confirma o lançamento do seu novo álbum ‘Moon Music’

Coldplay anunciou o lançamento de seu tão aguardado décimo álbum, ‘Moon Music’, que chegará às lojas e aos serviços de streaming em 4 de outubro de 2024. O primeiro single, ‘feelslikeimfallinginlove’, será lançado mundialmente na sexta-feira, 21 de junho.

A banda interpretou a música pela primeira vez durante seu show com ingressos esgotados no Puskás Arena de Budapeste. ‘Moon Music’, produzido por Max Martin, está disponível para pré-venda, com uma quantidade de edições limitadas autografadas à mão, na loja oficial do Coldplay.

Coldplay confirma o lançamento de seu novo álbum ‘Moon Music’ (Foto: Ana Lee)

'Moon Music' em novos formatos e padrões de sustentabilidade

Juntamente com as inovadoras medidas de sustentabilidade do Coldplay em sua turnê atual, a banda fez grandes esforços para que o lançamento de’ Moon Music’ seja o mais sustentável possível.

Este será o primeiro álbum a ser lançado no formato de disco de vinil EcoRecord de 140g, e cada cópia será feita utilizando 9 garrafas de plástico PET recicladas após o descarte pós-consumo.

Isso evitará a fabricação de mais de 25 toneladas métricas de plástico virgem e fornecerá uma redução de 85% nas emissões de CO2/kg durante o processo de fabricação, em comparação com o disco de vinil tradicional de 140g.

Além disso, a banda colaborou com seus parceiros históricos The Ocean Cleanup para criar um formato adicional: o disco de vinil Notebook Edition EcoRecord. O plástico rPET para esta edição é composto por 70% de plástico extraído do Rio Las Vacas, na Guatemala, pela The Ocean Cleanup, evitando assim que chegue ao Golfo de Honduras e ao Oceano Atlântico.

'Moon Music' terá uma versão limitada

A primeira edição do ‘Moon Music’ será exclusivamente limitada. Os primeiros produtos EcoRecord serão numerados. O ‘Moon Music’ está disponível para compra antecipada em quatro formatos físicos, todos rotulados como Primeira Edição e numerados:

EcoCD Padrão

EcoRegistro Padrão LP

Edição Notebook EcoCD

Notebook Edição EcoRecord LP + EcoCD

A Edição Notebook é apresentada como um livro de capa dura. O livro é uma réplica fiel do caderno original de Chris Martin no estúdio, com 28 páginas de notas inéditas, letras e ilustrações do processo de composição e gravação do álbum.

A Notebook Edition também inclui notas de voz e demos originais das sessões de gravação do álbum, permitindo conhecer o desenvolvimento da música. Todos os formatos estão disponíveis para compra antecipada na loja da banda.