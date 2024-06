Affair de Gracyanne Barbosa revela: ‘Eu que tive a iniciativa’

Gilson Oliveira, affair de Gracyanne Barbosa que foi apontado como pivô da separação da famosa com o cantor Belo, disse que foi ele quem teve a iniciativa do primeiro beijo.

ANÚNCIO

“O primeiro beijo fui eu quem tive a iniciativa. Eu me senti à vontade, por mais que talvez ela não tenha se sentido. A iniciativa foi minha”, disse ele.

Ele ainda deu detalhes sobre como o romance com a musa fitness começou em uma entrevista ao Domingo Espetacular (Record).

De acordo com Gilson, ele era professor de musculação de Gracyanne e também chegou a fazer amizade com Belo antes do caso entre os dois. Inclusive, o professor garantiu que Gracyanne e Belo já estavam separados quando ele teve a iniciativa de ter algo a mais com ela.

“Quando comecei a ter alguma coisa com a Gracyanne, eles já não estavam juntos, mas por eles não sei falar. Até porque existem muitas coisas por trás disso”, afirmou.

No fim, Gilson Oliveira refletiu se sua relação com Barbosa, que durou seis meses, teria sido mais longa caso os dois não tivessem se envolvido em polêmicas.

“É uma pergunta que eu também me faço. Porque não teria a parte ruim, essa é a parada. Mas o sentimento que eu tinha por ela era forte, verdadeiro”.

ANÚNCIO

Segundo Gilson, o sentimento por Gracyanne Barbosa não desapareceu da noite pro dia: “Eu gosto dela, vou ser bem sincero. Se poderia ter dado certo? Até onde foi, deu muito certo. E eu acho que dali para cá, só fazendo de novo. Recomeçar”, comentou.

Affair de Gracyanne investe em conteúdo 18+?

Recentemente, Gilson estampou notícias ao revelar que pretende abrir perfil na plataforma de conteúdo adulto Privacy em breve.

“Tenho que avaliar os prós e contras, mas se rolar uma collab com as plataformas, vai que...”, disse ele através do Instagram Stories.