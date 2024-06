22 filmes para assistir na Netflix e celebrar o Dia do Cinema Nacional

Netflix celebra o Dia do Cinema Nacional com sugestões de sucesso

Você pode celebrar o Dia do Cinema Nacional sem sair de casa. Afinal, a Netflix lançou uma coleção de filmes intitulada Simplesmente Cinema Brasileiro que já está disponível na plataforma.

A oferta vai de produções contemporâneas aclamadas pela crítica, a filmes populares em diversos gêneros até documentários renomados, e inclui títulos icônicos como Central do Brasil, Terra Estrangeira, Rio, 40 Graus, Jogo de Cena e São Paulo, Sociedade Anônima.

A coleção Simplesmente Cinema Brasileiro, assim como toda a campanha, reforça o empenho da Netflix em apoiar e promover o cinema nacional, destacando histórias locais e ampliando colaborações com talentos de nosso país.

Como parte da celebração, a Netflix também anunciou parceria com Gabriel Martins, da produtora Filmes de Plástico, para o desenvolvimento do filme Vicentina Pede Desculpas.

“Gabriel é um cineasta visionário cujo trabalho reflete profundamente a autenticidade e a diversidade da cultura brasileira”, disse o Diretor de Filmes da Netflix no Brasil, Gabriel Gurman.

Segundo ele, tal colaboração representa um grande passo da plataforma de streaming no apoio às produções brasileiras, que fazem sucesso no país e fora dele.

A Netflix também anunciou recentemente o desenvolvimento de dois novos filmes: Caramelo, que tem como estrela um dos maiores ícones da cultura brasileira, o vira-lata caramelo; e uma adaptação literária de O Diário de Um Mago, clássico de Paulo Coelho.

Ainda este ano, chega também ao serviço o filme Saudade Fez Morada Aqui Dentro, do diretor Haroldo Borges, filme ganhador do Prêmio Netflix na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo em 2023.

“Aspiramos ser o lar de uma variedade de filmes brasileiros de qualidade para as mais diversas audiências. Nossa oferta deve representar todo o potencial criativo, riqueza e diversidade do cinema nacional e contribuir para a formação de um público apreciador de filmes feitos no Brasil.”, reforçou Gabriel.

Para acessar a coleção Simplesmente Cinema Brasileiro, basta que os assinantes visitem a página principal da Netflix em qualquer dispositivo (smartphones, tablets, televisões e pela web).

Confira 22 filmes que fazem parte da seleção!