“Que crime de moda”, Brooke Shields é criticada por usar os sapatos mais odiados por Carolina Herrera em um evento de premiação.

Brooke Shields é uma das atrizes mais famosas de Hollywood, que estrelou milhares de filmes e tem uma carreira consolidada de mais de 30 anos.

ANÚNCIO

Aos 59 anos, a famosa continua a ter sucesso e recentemente protagonizou o filme "A Mãe da Noiva" da Netflix, além de parecer linda e exibir sua beleza natural nas redes sociais.

Recentemente, a atriz compareceu ao Tony Awards, onde também foi apresentadora, mas o que chamou a atenção e as críticas foram seus sapatos, pois ela usou os mais odiados por Carolina Herrera.

Brooke Shields é criticada nas redes sociais por usar crocs em um evento de premiação

Brooke Shields desfilou pelo tapete vermelho do Tony Awards 2024, roubando olhares com seu lindo vestido longo amarelo de lantejoulas, com decote ousado, mas seu calçado não foi o mais apropriado nem elegante para a ocasião.

A atriz estava linda com o vestido e o cabelo liso e solto, mas usou uns crocs amarelos com sua roupa que lhe renderam críticas e até afirmam que foi um “crime da moda”.

“Meu Deus, se você quer chamar a atenção, faça de outra maneira”, “que crime da moda ir a um evento tão importante, usando um vestido tão elegante com um par de crocs”, “Meu Deus, sinto que vou vomitar, e ainda por cima em amarelo”, “Carolina Herrera teria um ataque cardíaco”, “espero que Carolina Herrera não veja isso, senão ela morre hahaha”, “que grande pecado, seu visual era lindo, estragou com isso”, e “havia maneiras mais confortáveis de combinar, por favor, até mesmo um par de tênis teria sido melhor”, foram algumas das reações nas redes.

No entanto, tudo tem uma razão, e é que a atriz confessou durante uma entrevista que usou crocs porque estava se recuperando de uma cirurgia dupla no dedo do pé. “Eu tenho meus crocs, não poderia ter feito isso com saltos altos!”, disse a famosa.

No entanto, apesar da explicação, não a perdoam nas redes sociais e afirmam que ela poderia ter usado outro calçado igualmente confortável e elegante.