Ex-BBB Wagner Santiago fez botox no pênis e parece orgulhoso

Wagner Santiago, ex-participante do BBB 18, está orgulhoso de seu último procedimento estético. Desta vez, o influenciador digital de conteúdo adulto fez uma harmonização peniana, conhecida como botox no pênis, e revelou detalhes do pós-cirúrgico no podcast Pod de Tudo e + Um Pouco.

A cirurgia foi feita em 2023 e, ao que parece, o ex-BBB não se arrepende nem um pouco. Segundo o famoso, o mesmo preenchimento feito no rosto, na mandíbula e na boca pode ser usado na região íntima.

Antes de falar do resultado, Wagner Santiago aproveitou para explicar como o procedimento foi feito. Segundo ele, o botox é colocado na base do pênis, fazendo com que o órgão “não volte mais para dentro”.

“Então pode estar menos cinco graus que ele vai estar lá bonitão”, afirmou o famoso.

Ex-BBB Wagner Santiago já faturou mais de R$ 1 milhão produzindo conteúdo 18+ em plataformas digitais (Instagram/@euwagnersantiago)

Em 2023, quando tinha 40 anos, Wagner revelou que fez a cirurgia de aumento peniano durante o programa A Tarde é Sua (RedeTV!). Na época, o famoso disse que escolheu uma clínica de São Paulo e que ficou quase uma hora na mesa de cirurgia.

“Isso é um autocuidado. Por que não vestir uma roupa e se sentir confortável, feliz ali com o volume, poder ir para uma academia, praia, uma piscina sem precisar se esconder, passar vergonha?!”, perguntou ele para os telespectadores de Sônia Abrão.

Famoso por seus conteúdos 18+, o ex-BBB disse que depois da cirurgia seguiu sua vida normalmente, principalmente por não sentir nenhum tipo de incômodo na região: “Foi muito confortável. Depois saí caminhando”.

O ex-BBB fatura alto com conteúdo 18+

Wagner Santiago foi um dos primeiros ex-BBBs a ganhar espaço como influenciador de conteúdo adulto. Hoje, o famoso fatura mais de R$ 1,5 milhão com suas fotos e vídeos explícitos nas plataformas OnlyFans e Privacy.

De acordo com o ex- participante do BBB 18, o mundo digital mudou o mercado do entretenimento adulto e quebrou alguns tabus.

“O novo estilo de fazer conteúdo +18 rompeu com a pornografia antiga, que subjugava muito as mulheres, que eram tratadas como produtos pelas grandes produtoras e hoje gravam o que elas querem, com quem elas querem, do jeito que elas querem, no tempo que querem, respeita os limites delas e recebem a grana”, disse ele.