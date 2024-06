Assim é a coleção de bolsas de luxo de Taylor Swift

(Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording A)

Taylor Swift, conhecida pelo seu inegável talento musical e seu impecável senso de moda, tem chamado a atenção não apenas por seus sucessos na indústria musical, mas também pela sua impressionante coleção de bolsas de design. A cantora e compositora americana não apenas escolhe cuidadosamente cada bolsa que usa, mas também transformou suas escolhas em peças icônicas que refletem seu sofisticado estilo pessoal.

Desde os tapetes vermelhos dos prêmios mais importantes até as ruas das principais cidades do mundo, a artista foi vista usando uma variedade de bolsas, desde as clássicas até as mais vanguardistas.

As bolsas favoritas de Taylor Swift

Há uma década, Rachel Mansur e Floriana Gavriel, as fundadoras da Mansur Gavriel, têm criado bolsas inspiradas na beleza simplista do design.

Taylor Swift possui vários modelos populares da marca, incluindo sua cobiçada bolsa Cloud e a já esgotada bolsa cruzada M Frame. Em uma ocasião, a cantora foi vista usando a clássica bolsa cruzada sobre os ombros, combinada com uma camisa polo vintage e shorts de jeans, demonstrando assim sua versatilidade para usá-la tanto de maneira elegante quanto informal.

Brandon Blackwood, um designer sediado em Nova York, tem desenhado bolsas desde 2015. No entanto, foi com o lançamento da bolsa End Systemic Racism em 2020 que a sua marca alcançou reconhecimento a nível global, tornando-se uma das favoritas da cantora americana.

Numa ocasião, Swift complementou sua bolsa da Brandon Blackwood com uma calça plissada da The Row, um top sem ombros da Alaïa e sandálias de veludo da Aquazzura, demonstrando uma das muitas maneiras de usar as minibolsas virais da marca.

Taylor não está sozinha em sua admiração pelas bolsas Aupen, cujos preços começam em US$ 120. Hailey Bieber, Kylie Jenner e Gabrielle Union também estão entre as celebridades que foram vistas usando um dos designs de couro vegano da marca. Com sede em Brooklyn e Singapura, a Aupen se dedica a criar acessórios usando materiais sustentáveis e livres de crueldade animal.