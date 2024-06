Angelina Jolie ganhou um prêmio sem precedentes, mas recebeu duras críticas por esse motivo

Angelina Jolie recebeu todas as críticas no tapete vermelho do Tony Awards pela aparência masculina de Vivienne, sua filha de 15 anos, e a suposta intenção de mudar de gênero

A noite de domingo, 16 de junho, foi inesquecível para a atriz de Hollywood, Angelina Jolie, e para sua filha Vivienne, de 15 anos, pois ambas receberam o prêmio Tony, a mais alta distinção para o teatro nos Estados Unidos, em um evento realizado no Lincoln Center de Nova York.

ANÚNCIO

A comédia musical "The Outsiders" foi uma adaptação do romance de S.E. Hinton, que conta a história dos problemas entre dois grupos de estudantes em Oklahoma, na década de 60. Recebeu 12 indicações, mas ganhou quatro prêmios: melhor comédia musical, melhor encenação, melhor iluminação e design de som.

Depois de ganhar seu primeiro prêmio no mundo do teatro, a filantropa fez um discurso emocionante: “Todo jovem, toda pessoa que se sente rejeitada, não está errada ao ver o que é injusto, não está errada ao desejar encontrar seu próprio caminho. (...) A sociedade muda, mas a experiência de ser um estrangeiro é universal. (...) ‘Ver o efeito que teve na minha filha e compreender o quanto isso significa para ela me abriu os olhos’”, disse a atriz, de acordo com publicações feitas pela AFP e EFE no portal El sol de México.

Jolie apareceu no tapete vermelho com Vivienne Pitt Jolie, já que a garota era assistente de produção. As duas chegaram combinando em seus trajes, algo que não passou despercebido. Angelina usava um vestido de veludo verde-azulado da Versace, com um corpete sem alças em decote coração, que complementou com um bolero combinando.

Enquanto sua filha vestia calças, colete e gravata borboleta verde-azulado, com uma camisa branca e tênis, um visual pelo qual Angelina foi duramente criticada como mãe. Nas redes sociais, escreveram para ela: "Outra de suas filhas agora se vestindo como um menino?", "Definitivamente está orientando suas meninas a serem meninos de alguma forma. Ela é o denominador comum. Lembram quando a Angie era lésbica?", "Esse menino é homem ou mulher?", e "Vestir sua filha como seu encontro é narcisista e simplesmente estranho".

Angelina e Brad Pitt tiveram sua primeira filha, a quem chamaram de Shiloh, mas desde pequena não se sentia confortável com seu gênero, pois aos quatro anos fez sua primeira aparição vestida como menino, aos 13 anos começou terapias hormonais para alcançar uma aparência mais masculina. Também mudou seu nome para John, apesar de se declarar não-binária, por isso às vezes também é vista com roupas femininas.