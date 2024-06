‘A Casa do Dragão’ alterou a animação da introdução: veja como é a nova

Casa do Dragão

Finalmente, a HBO lançou a segunda temporada de ‘A Casa do Dragão’, a aclamado spin-off de ‘Game Of Thrones’.

ANÚNCIO

Após quase dois anos, os fãs do universo criado por George R.R. Martin puderam desfrutar da continuação da guerra civil entre a família Targaryen em sua luta pelo trono de Ferro.

O episódio chamado “A son for son” deixou os fãs impressionados pelas situações geradas na trama que contavam com os elementos tradicionais e bem-sucedidos de ‘Game Of Thrones’.

Nova introdução

O que mais chamou a atenção dos fãs da série que pode ser vista no Max, é a nova introdução que sofreu grandes mudanças em relação à primeira temporada.

A primeiro intro que foi conhecida da série mostrava um rastro de sangue serpenteando através do modelo do rei Viserys (Paddy Considine) da Velha Valíria.

Essa introdução foi substituída por uma representação em tapeçaria medieval que se desenrola na história do programa, principalmente, a guerra civil de ‘A Dança dos Dragões’, e representa momentos anteriores da história Targaryen. O rastro de sangue ainda está presente, mas é muito mais sutil, e a tapeçaria vai sendo manchada aos poucos.

O The Hollywood Reporter perguntou ao co-criador e showrunner Ryan Condal sobre as razões da mudança nos créditos iniciais e isto foi o que ele disse:

ANÚNCIO

"A incrível sequência de abertura da série original nos colocou neste lugar em que, não é que estivéssemos tentando superá-la, mas estávamos tentando continuar a tradição de uma sequência de créditos em evolução que muda", disse Condal. "Na série original, os créditos mudam à medida que a série muda de geografia, mostrando mais e mais de Westeros. Queríamos continuar com nossa sequência de títulos, mas quando chegamos ao final da primeira temporada, percebemos que os linhagens e a história de ascendência que estávamos contando nessa temporada, 20 anos de tempo na primeira temporada, haviam chegado ao fim porque agora a ascendência Targaryen está mais ou menos estabelecida. Não tínhamos muito para onde ir".

Ele acrescentou: “Então decidimos fazer uma mudança radical. Agora que a página foi virada e estamos em guerra, esta é uma história viva e queremos representar essa história de forma visual e dar aos fãs coisas novas para desvendar e mergulhar. Esta grande empresa de títulos, chamada yU+co, veio e apresentei a eles o Tapete de Bayeux, que é uma obra de arte famosa que é ao mesmo tempo uma obra de arte e também a história de um período muito específico da história medieval. Muito do que sabemos sobre combates medievais, sobre roupas e costumes medievais, vem desse tipo de história visual”.

Conforme a temporada avança, o tapete evoluirá para incluir novos momentos icônicos de episódios anteriores.