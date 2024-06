“Divertida Mente 2″: Tony Hale fala sobre sua participação como “Medo” e o que esta sequência traz para o público

Neste filme, Tony Hale substituiu Bill Hader como a voz inglesa do Medo. A história segue a adolescente Riley (Kensington Tallman) tentando se adaptar ao mundo dos amigos, da escola e do hóquei com a ajuda de suas emoções, incluindo Alegria (Joy, Amy Poehler), Raiva (Anger, Lewis Black) e Tristeza (Sadness, Phyllis Smith).

Nesta produção, foram introduzidas algumas emoções novas para acompanhar a maturidade de Riley (incluindo a Ansiedade, interpretada por Maya Hawke). Para aprofundar um pouco mais na história em evolução, Hale sentou-se para falar sobre o que torna “Divertida Mente 2″ uma representação perfeita da vida emocional tanto para crianças quanto para adultos.

P: Ouvi dizer que você era um grande fã do primeiro filme. Como se sentiu quando te chamaram para participar de "Divertida Mente 2"?

Cada vez que a Pixar te chama, é como um reflexo pavloviano, ou automático. Cada vez que és convidado para aquela festa, é muito emocionante. Mas o primeiro filme foi, e digo isso muito a sério, não apenas o meu filme de animação favorito, foi praticamente um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. A forma como a Pixar orquestrou a vida emocional e a tornou muito acessível, isso é um jogo mudança porque, obviamente, sabemos que a vida emocional é muito complexa. Torná-la acessível tanto para adultos quanto para crianças é brilhante.

P: Quais foram seus pensamentos iniciais sobre interpretar o personagem de Medo?

Eu tive muita experiência nisso, então tinha muito para aproveitar. Minha pergunta imediata tinha mais a ver com a diferença entre medo e ansiedade. Como eles distinguem... Disseram que a ansiedade é uma ameaça percebida, enquanto o medo é uma ameaça real. Isso deixou tudo muito claro para mim.

E a atuação vocal em geral é algo fora de série, nunca estamos realmente com os outros membros do elenco. Você confia muito no diretor para continuar fornecendo histórias, e ele tem que brincar com diferentes vozes. Ele (Kelsey Mann) sempre dizia: está bem, vamos mais alto ou um pouco mais baixo. É uma experiência realmente colaborativa.

P: Tenho uma dúvida, uma vez que estás a interpretar uma emoção tão específica, houve outro nível de algo que tiveste que fazer para representar isso apenas através da tua voz?

Sim, depois de atuar como comediante por muito tempo, com a comédia eu dependia muito do meu físico, seja com um olhar de esguelha ou parecendo nervoso. Com a narração, quando comecei a fazê-la, senti alguma ansiedade, por falta de uma palavra melhor, ao me envolver nisso e me preocupar em não conseguir fazer apenas com um microfone e sem meu corpo.

Mas depois aprendi a fazer a mesma atuação diante do microfone que faria diante da câmera, seja em "Toy Story" ou neste filme, simplesmente atuando como uma pessoa desequilibrada diante do microfone na esperança de transmitir essa mesma energia ao personagem. E é incrível. É como se você estivesse fazendo teatro para crianças. É super divertido.

P: Outra parte divertida deste filme é ver a representação visual das emoções. Eu amei a Nostalgia nesta produção. Houve outros personagens que se destacaram para você dessa maneira?

Uau... O primeiro, obviamente Tristeza. Ver o estado de tristeza dela sempre foi algo muito doce. Mas com essas novas emoções, mais uma vez, o brilhantismo da Pixar, o fato de que a Ansiedade vem com bagagem é muito legal, com aquele cabelo bagunçado e de um laranja brilhante. Vergonha é rosa... Quero dizer, todas as características de cada uma delas são tão legais. E até a distinção entre Nojo e Inveja, eu adoro.

É apenas uma maneira pela qual as crianças e os pais - e qualquer pessoa - podem ver as emoções de uma perspectiva diferente. E além disso, apenas ter compaixão pelas emoções... As emoções estão tentando te ajudar, não estão contra você. Eu sei que quando era adolescente, me sentia muito sozinha. Havia essa imagem de demolição entrando no mundo emocional, arruinando tudo. E foi assim que me senti.

Pensei, o que aconteceu com o meu corpo? Por que meus sentidos estão tão afetados com as coisas? Considero-me uma pessoa nervosa, e ainda mais com esse tipo de coisas. E ter uma linguagem simples, personagens simples que apenas descrevem visualmente o que está acontecendo na mente, é algo que simplesmente não foi feito (antes).

P: O que você espera que esta sequência traga para os fãs do primeiro filme e para os novos fãs?

Espero que tivéssemos tido este filme há alguns anos, quando minha filha era adolescente. Acho que a sensação de fazer com que as crianças se sintam vistas é muito importante. Mas para os adultos, e me refiro especificamente aos pais, é aquela sensação de "oh, lá está aquele personagem", como o Tédio (Ennui). Ela se senta e fica entediada. Quando minha filha estava no sofá, eu dizia a ela, levante-se, levante-se. O que está acontecendo? Estou simplesmente percebendo que faz parte do processo.

Ela está tentando entender, muitas coisas estão acontecendo em suas mentes. Elas precisam descansar apenas para ter aquela estrutura que lhes permita ser mais tolerantes entre si e conosco. Mas, mais uma vez, a forma simples e brilhante como expressaram isso nesta forma animada é um presente para todos nós.

“Divertida Mente 2″ estreou nos cinemas em 14 de junho.