Foi amor à primeira vista, mas o vestido sobre o qual os olhos do jovem príncipe William pousaram naquele dia não refletia completamente a personalidade de sua futura esposa. Foi em 2002, em um desfile de moda beneficente organizado pelos estudantes da Universidade de Saint Andrew. Assim como o duque de Cambridge, naquele ano Kate Middleton estava estudando naquela instituição de ensino escocesa e participou do evento como modelo.

ANÚNCIO

A verdadeira história do vestido de Kate que conquistou William

A diferença foi com a peça que coube à futura rainha da Inglaterra modelar na passarela. Se durante muitos anos, especialmente nos primeiros anos de casada com William, Kate Middleton foi criticada por se vestir de maneira muito conservadora para agradar a Elizabeth II, naquele dia de 2002, a duquesa de Cambridge ousou usar um vestido ousado transparente e decote tomara que caia que deixava à mostra as pernas e o umbigo da jovem estudante, apenas cobertos pelo tecido.

O dia em que Kate Middleton deixou William de boca aberta: a história por trás do vestido transparente da princesa Fred Duval / FilmMagic (Fred Duval/FilmMagic)

Segundo reportado pela imprensa inglesa, o príncipe William pagou 200 libras por um assento na primeira fila. E não se arrependeu: "Uau, Fergus, como a Kate está bonita", dizem que ele disse a um colega.

Kate Middleton usou uma peça com transparências e William ficou apaixonado

Pat Duncan, outro amigo do então duque de Cambridge durante seus anos de estudante, também marcou presença no desfile beneficente. Em uma entrevista concedida em 2011, Duncan afirmou que foi nesse momento que William se interessou por Kate: "Foi no final do primeiro ano de faculdade dela. William estava sentado na primeira fileira e quase teve os olhos fora das órbitas", disse sobre o casamento de Kate e William, realizado na primavera de 2011, conforme relatado pela revista Vanity Fair.