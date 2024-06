Charlotte será uma cópia de Kate Middleton ou de William na adolescência, segundo a IA?

Será um clone da Kate Middleton ou do William? Assim é como a filha Charlotte ficará na adolescência de acordo com a Inteligência Artificial

A princesa Charlotte é a terceira na linha de sucessão ao trono britânico, atrás de seu irmão mais velho, George de Gales, e uma das figuras mais interessantes da família real. A menina era muito próxima de sua bisavó, a falecida rainha Elizabeth II, e se tornou muito responsável ao cumprir todos os protocolos reais esperados da filha do príncipe William e Kate Middleton.

Através da Inteligência Artificial, milhares de fãs da jovem princesa ilustraram como ela se pareceria na juventude, de acordo com as informações do site Caras.

Assim a princesa Charlotte pareceria na adolescência, de acordo com a Inteligência Artificial

Charlotte de Gales é a segunda filha do príncipe William e de Kate Middleton. Nasceu em 2 de maio de 2015 e alguns meses depois foi batizada na Igreja de Santa Maria Madalena na propriedade de Sandringham. Apesar de a jovem princesa, assim como seus irmãos, ter pouca exposição à mídia, ela se mostra muito sorridente e amigável com a imprensa.

Até o mais novo dos 3, o príncipe Louis, é muito próximo de Charlotte e sempre que pode procura chamar a atenção com alguma careta ou dando-lhe alguma flor dos jardins, como fez diante de muitos ingleses em uma cerimônia. A filha de Kate Middleton sabe se comportar e seguir as normas da coroa que aprendeu de Elizabeth II.

Charlotte será uma jovem com traços elegantes como sua mãe, de acordo com a Inteligência Artificial

De acordo com a Inteligência Artificial, a filha do príncipe William terá traços faciais muito sofisticados, assim como sua mãe, Kate Middleton. Diferentes imagens a mostram com cabelos longos e um estilo totalmente formal de se vestir. Com um olhar autoritário, sua juventude seria marcada por sua presença ao trabalhar para a instituição monárquica.