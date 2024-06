Ator da série O Jogo que Mudou a História tem mais espaço na Globo

O ator Bukassa Kabengele, que está na série O Jogo que Mudou a História, ganha mais espaço na Globo ao estrear na novela Mania de Você, que substituirá Renascer a partir de 9 de setembro.

Na novela escrita por João Emanuel Carneiro, o famoso será Marcel, pai de criação da protagonista Viola (Gabz), que foi abandonada logo após o seu nascimento.

Outra curiosidade, é que a protagonista da novela Mania de Você será criada em uma comunidade do Rio de Janeiro, mas decide se mudar para Angra com seu namorado, Mavi (Chay Suede) e torna-se uma renomada profissional da gastronomia.

Alinne Moraes dá as caras na TV Globo

A atriz Alinne Moraes é dada como certa em Mania de Você, novela escrita por João Emanuel Carneiro que substituirá Renascer, na TV Globo.

Segundo a jornalista Patrícia Kogut, do O Globo, Alinne fará uma participação especial como a mãe de Luma (Agatha Moreira), personagem que será assassinada no primeiro capítulo da trama.

O crime será cometido por Molina (Rodrigo Lombardi), um empresário do ramo de cibersegurança que criará Luma como sua própria filha.

Rodrigo Lombardi substitui Murilo Benício

João Emanuel Carneiro precisou correr ao descobrir que o ator Murilo Benício desistiu de viver o vilão de Mania de Você, a próxima novela das 21 horas. Na trama, ele seria o empresário Molina, que agora será interpretado por Rodrigo Lombardi.

Segundo o jornal O Globo, Benício não chegou a um acordo favorável com a Globo. Vale destacar que o ator não faz mais parte do elenco fixo e trabalha apenas com contratos por obra.

Mania de Você, de João Emanuel Carneiro, deve contar com 173 capítulos e está prevista para estrear no começo de setembro de 2024.

Gabz, Agatha Moreira, Nicolas Prattes, Chay Suede, Adriana Esteves, Rodrigo Lombardi, Thalita Carauta, Ângelo Antônio, Alanis Guillen, Pablo Morais e Ana Beatriz Nogueira estão confirmados na novela que substituirá Renascer na Globo.

*As informações sobre os bastidores da novela podem mudar por causa das decisões tomadas pela TV Globo.