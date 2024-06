Jonathan Majors tem sua primeira aparição oficial após a sentença por abuso doméstico

Jonathan Majors fará sua primeira aparição pública oficial desde sua condenação por abuso doméstico ao receber o prêmio de Perseverança na quarta edição anual do Hollywood Unlocked Impact Awards. O evento acontecerá em Los Angeles em 21 de junho e reconhecerá Majors por sua capacidade de seguir em frente apesar das adversidades que enfrentou recentemente.

O prêmio de Perseverança, de acordo com a organização, é concedido a uma pessoa que demonstrou que, independentemente da adversidade, continuará aspirando a inspirar. Este reconhecimento chega depois que Majors foi condenado por agressão imprudente de terceiro grau e assédio em dezembro passado. Em abril, ele foi sentenciado a completar um programa de intervenção contra a violência doméstica de 52 semanas.

Jonathan Majors vai comparecer para receber um prêmio em Los Angeles

Embora Majors tenha feito algumas aparições públicas ao lado de sua namorada Meagan Good nos últimos meses, esta será a primeira vez que fará comentários públicos significativos sobre o tumultuoso ano que passou. As acusações contra Majors surgiram de um incidente com sua ex-namorada Grace Jabbari.

Além de Majors, o evento também homenageará o designer Christian Louboutin com o prêmio de Inovador, Cardi B com o prêmio de Inspiração e o lendário rapper Fat Joe com o prêmio de Cultura. A cerimônia, que será realizada no The Beverly Hilton, será apresentada por Tiffany Haddish.

Contará com performances especiais de Fantasia Barrino, Lucky Daye, Yellopain e Karen Clark Sheard. Outros homenageados incluem a representante americana Jasmine Crockett, o advogado dos direitos civis Ben Crump, e a rapper Da Brat, juntamente com sua esposa Jesseca Harris-Dupart.

Jonathan Majors procura relançar sua carreira

Os Hollywood Unlocked Impact Awards, fundados pelo CEO da Hollywood Unlocked, Jason Lee, destacam as contribuições de indivíduos na música, cinema, mídia, política e outras indústrias criativas, celebrando suas conquistas e impacto na comunidade negra. Homenageados anteriores incluem figuras como Chlöe Bailey, Whoopi Goldberg, Babyface e Lizzo.

Majors, conhecido por seus papéis em filmes como “The Last Black Man in San Francisco”, “Da 5 Bloods” e “Creed III”, estava em ascensão como uma das estrelas mais promissoras de Hollywood antes das acusações de violência doméstica. Essas acusações resultaram na perda de vários projetos de alto perfil.