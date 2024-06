JLo e Jennifer Garner juntas em evento com Ben Affleck

Os rumores de uma crise matrimonial entre Jennifer Lopez e Ben Affleck não param. Ele atualmente está morando em sua casa alugada em Los Angeles, Estados Unidos, onde na quarta-feira, os paparazzi captaram um momento peculiar que fez muitos pensarem. JLo chegou e encontrou Jennifer Garner, ex-parceira de Ben e mãe de seus três filhos: Violet (18), Seraphina Rose (15) e Samuel.

ANÚNCIO

E apesar das diferenças que possam ter como casal, tanto JLo quanto Affleck encontraram nas crianças um ponto de encontro, por isso ela foi à mansão onde ocorreu a cerimônia para apoiar e parabenizar Samuel, de 12 anos, o filho mais novo de seu parceiro e Garner. Foi assim que People relatou em seu portal em 13 de junho.

Ben chegou acompanhado ao evento solene de mãos dadas com sua mãe Chris Anne Affleck. Ele estava vestindo um terno azul-marinho. Enquanto isso, JLo estava acompanhada de seus gêmeos Max e Emme. Ela usava um vestido curto bege, com gola redonda e mangas curtas, combinado com scarpins. Ambos exibiam seus anéis de casamento, apesar dos problemas que estavam enfrentando.

Pouco depois, chegou Garner, que estava deslumbrante com um vestido longo preto estilo boho, decote em coração com alças largas, sandálias de salto baixo e um chapéu marrom. Ela carregava uma bolsa preta com detalhes em rosa na mão. As duas Jennifers coincidiram, o que não é a primeira vez que acontece, já que elas têm um relacionamento bastante harmonioso.

Há algumas semanas, as duas Jennifers compartilharam um jogo de basquete de Samuel. Em maio, a Diva do Bronx também acompanhou os Affleck Garner em um marco familiar: a formatura de Violet. Os filhos do ator de 51 anos e os de JLo se deram muito bem, a ponto de às vezes serem vistos compartilhando como uma família.

Jennifer Garner apenas deseja que Ben seja um homem feliz e tranquilo, pois isso garantiria que ele também fosse um pai igual. Além disso, ela também comentou em uma ocasião que “gosta que (JLo) viva um estilo de vida saudável e apoie a sobriedade de Ben. Jen quer isso para Ben, quer o melhor para seu ex-marido, afirmou uma fonte próxima à People no final de maio deste ano.

Tem sido rumorado que Ben se refugiou em seu grande amigo, o ator Matt Damon, para passar por essa tempestade matrimonial, e eles têm dado todo o apoio a ele, inclusive tentando protegê-lo dos paparazzis.