“Já passou o pior”, Shakira sobre seu “vazio no peito” por Piqué

LA cantora Shakira posa durante a prévia da festa de gala da entrega de os Grammy Latinos 2023, no Palácio do Congresso de Sevilla, em 16 de novembro de 2023, em Sevilla, Andalucía (Espanha).

Impressionante, imponente, com uma beleza que ainda atrai olhares aos seus 47 anos e bem-sucedida como uma das cantoras-compositoras mais ouvidas do momento, assim é como Shakira se apresenta atualmente, mas há dois anos, sua vida não era a mesma. Essa imponência foi esmagada e ferida pelo desamor de Gerard Piqué, com quem anunciou sua separação no início de junho de 2022.

Felizmente, no mundo dos mortais, tudo passa, e quem não se deixa afundar, apenas evolui. A estrela colombiana decidiu superar e, como ela mesma disse em várias entrevistas, encontrou na sua música a terapia para desabafar e curar. Claro, seus filhos Milan e Sasha foram o motor que a impulsionou a seguir em frente.

De todo o foco que ela colocou na música depois de se separar de Piqué, surgiu o seu álbum 'Las mujeres ya no lloran', com toda uma saga de músicas em que cantou sobre a dor, raiva, desilusão e experiências que passou durante o seu processo de separação. Uma série de músicas em que não só o ex-jogador de futebol foi alvo, mas também a sua atual namorada Clara Chía e seus pais.

A cantora estreou como capa da revista Rolling Stone, que nesta quinta-feira publicou a entrevista que fez com ela e na qual ela se abriu mais uma vez com seu público.

"O sofrimento que senti foi provavelmente o pior que já experimentei em toda a minha vida, e às vezes me impedia de funcionar... Sentia como se alguém tivesse feito um buraco no meu peito e a sensação era tão real, era quase física. Sentia fisicamente que tinha um buraco no peito e que as pessoas podiam ver através de mim", disse Shakira ao referido meio, o que coincide com o videoclipe de sua música 'Montonomia' com Ozuna, no qual se vê um homem fazendo um buraco em seu peito com uma arma, seu coração sai e o sujeito o esmaga com o pé.

A artista contou que sua equipe recomendou que não lançasse o vídeo dessa maneira porque estava se expondo demais, mas ela não quis fazer de outra forma, pois era assim que se sentia.

"Elas eram imagens difíceis, não é? Mas eram genuínas, assim é como eu me sentia", disse. Além disso, expressou que "foi uma loucura lidar com tantas coisas ao mesmo tempo", já que durante sua separação os problemas de saúde de seu pai começaram.

"Senti a necessidade de me expressar através da minha arte, das minhas visões, da minha música, transferindo toda essa dor, todas essas emoções intensas para um espaço fora de mim", manifestou.

‘Sessão de música #53’, "um alívio" para Shakira

Esto se salió de control: alcalde inauguró escuela al ritmo de la Music Sessión de Shakira

Shakira confessou que sua música ‘9Mussic sessions #53′ foi “um alívio”.

"Não sabem o alívio que senti. Foi como... (fez uma pausa para soltar um suspiro) Alívio. E também me lembro do meu manager na época me dizendo: 'Por favor, muda a letra'. Claro, ele estava apenas tentando calcular possíveis contingências e riscos, mas eu disse: 'Sou uma artista. Sou uma mulher. E sou uma loba ferida. E ninguém deveria me dizer como lamber minhas feridas'".

Uma das coisas que mais a surpreendeu e que foi um bálsamo para ela foi "ver que meus fãs realmente me apoiavam".

Shakira planeava ir para os Estados Unidos com Piqué

Piqué terá que viajar a Miami para ver seus filhos com Shakira

A artista revelou que seu plano com Gerard Piqué era se mudar com seus dois filhos para os Estados Unidos depois que ele encerrasse sua carreira no futebol, considerando o sacrifício que ela fez ao se mudar para Barcelona e deixar de lado sua carreira. No final, ela acabou se mudando para Miami, mas apenas com seus filhos.

"O plano sempre foi que, quando meu ex se aposentasse do futebol profissional, iríamos morar nos Estados Unidos e terminaríamos de criar nossos filhos lá, por todo o sacrifício que eu tinha feito todos esses anos acompanhando-o para jogar. A ideia era vir para cá, mas esse momento coincidiu exatamente com a separação", confessou.

Depois de uma pausa, ele refletiu e acrescentou: "No final, os planos se tornam realidade, apenas de formas diferentes".

Shakira: "Uma viagem de volta a mim mesma"

Shakira junto de seus filhos Milan e Sasha

Shakira fez uma reflexão sobre sua experiência e, após o sofrimento, afirmou que isso apenas a fez embarcar em uma viagem a si mesma, despertando nela um novo senso de autonomia e independência.

“Ao encontrar essa liberdade, também me encontrei... Esta tem sido uma jornada de volta para mim mesma, e o caminho foi através da minha música. Estou em um momento em que o pior já passou, e esse processo despertou em mim um novo senso de autonomia e independência”, expressou, demonstrando que, em sua idade, as mulheres podem brilhar e transformar o difícil em algo que as renove, como a fênix.

“Estamos em uma sociedade acostumada a ver as mulheres enfrentarem a dor de forma submissa, e acho que isso mudou”, destacou.