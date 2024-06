Georgina despediu-se de Cristiano Ronaldo com recado muito fofo

Deixando os rumores de crise no casamento de lado, Georgina Rodríguez deixou uma mensagem muito fofa para Cristiano Ronaldo, que viajou para a Alemanha, com a seleção portuguesa.

No Instagram, CR7 fez uma publicação onde escreveu “seguimos com Portugal no ❤️” e a esposa do craque não ficou de fora e fez sua declaração: “E você no meu [coração]”.

Georgina Rodríguez se despede de CR7 antes do jogo na Euro 2024 (Reprodução/Instagram)

Por que o CR7 encerrou as férias com a família?

Cristiano Ronaldo precisou deixar as férias com a família de lado para enfrentar o próximo jogo da seleção portuguesa de futebol. O craque viajou nesta quinta-feira (13) para Alemanha, onde acontecem as partidas da Euro 2024.

Ao chegar no aeroporto de Marienfeld, a equipe portuguesa foi recebida com festa pelos torcedores e CR7 aproveitou para fazer a publicação, que foi replicada por Georgina.

O craque português também registrou vários momentos calorosos ao lado dos fãs.

“Não me restam muitos anos no futebol”

Diferente do que imaginam, Ronaldo sabe que o tempo dentro de campo é algo que passa rápido. Recentemente, o astro do futebol portugues revelou que sua aposentadoria como jogador está cada vez mais próxima.

“Eu sei que não me restam muitos anos no futebol e como dizem em espanhol, cada ano é um presente que passa e posso continuar jogando. Jogar após os 35 ou 36 anos já é um presente, agora tenho 39 e tento aproveitar cada ano”, comentou o jogador do Al-Nassr da Saudi Pro League.

Apesar da idade, Ronaldo mantém seu nível de jogo e continua sendo o jogador mais aclamado pelos torcedores. Segundo ele, a receita é bem simples: “O importante é estar bem fisicamente e mentalmente para poder ajudar a equipe”.

Além disso, o marido de Georgina Rodríguez assume que a seleção é sua paixão: “Como já sabem, com a Seleção tenho um amor de toda a vida. Estou aqui há 20 anos e só quero continuar”.