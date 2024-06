Foto de Maiara pesando 45kg ao lado de esteticista choca internet; veja

Uma foto de Maiara de biquíni ao lado da esteticista Alessandra Cardoso chocou a internet, devido as mudanças visíveis no corpo da cantora, que mostra o emagrecimento a barriga trincada.

Em março, a sertaneja que faz dupla com a irmã Maraisa revelou que estava pesando 45 kg, peso que considerava ‘bom’ para seus 1,54 metro de altura.

Entre os comentários, muitas pessoas citaram uma ‘magreza excessiva’ da cantora, conforme apontado pelo ‘O Globo’.

“Exagero total”; “Assustei com o umbigo e as costelas aparecendo” e “Meu Deus, nem parece a mesma pessoa. O emagrecimento mudou até a fisionomia do rosto” foram alguns comentários. “Ela está muito diferente”, também observou outras pessoas.

Contudo, outras pessoas defenderam a cantora. “Eu acho que ela está feliz, então não tenho nada a ver com isso”; “Maravilhosa do jeito que ela quer ser” e “Se ela está se sentindo bem e está saudável, quem sou eu para julgar”, ressaltaram alguns fãs.

Em entrevista ao Leo Dias, Maiara tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde.

“Há um tempo atrás fiz uma bariátrica, estava com uns 85 [quilos], fui pra 62, mas sempre com a gordura alta. Fiz uma lipo e reduzi bastante. Dei sequência com um médico esportivo, que cuidou da parte de regular meus hormônios e a minha alimentação. Foi quando comecei a fazer um cardio [trabalho cardiovascular] e a perder peso”.

A cantora sertaneja também explica que ela aparenta estar mais magra pois trocou o silicone.

“Pensei que estava fazendo [a cirurgia] por uma questão estética, mas depois eu descobri que a prótese estava virada. Estou mais feliz, estou supersatisfeita com meu corpo, coloquei minha saúde em primeiro lugar.”