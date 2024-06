Filme de ação de sucesso mundial está saindo da Netflix

Há filmes que marcam uma época e não apenas estão ligados à qualidade da produção, mas também a tudo o que provocaram na época, tudo o que foi comentado sobre eles e o fato de que o resultado final do filme se tornou um grande entretenimento.

ANÚNCIO

Isso aconteceu exatamente com este famoso filme, que vai te proporcionar um momento divertido, mas que está prestes a sair da Netflix.

O filme de ação que dirá adeus à Netflix

Trata-se de ‘Sr. e Sra. Smith’, o memorável filme de ação estrelado por Brad Pitt e Angelina Jolie, que se tornou uma das produções mais emblemáticas da década de 2000.

“A vida de casados nos subúrbios é mortalmente aborrecida para John e Jane Smith, mas torna-se apenas mortal quando descobrem que ambos são assassinos contratados”.

Sr. e Sra. Smith (Twentieth Century Fox / New Regency)

Assim descreve a plataforma este filme dirigido pelo cineasta Doug Liman.

Além de Brad Pitt e Angelina Jolie, o elenco inclui nomes como Vince Vaughn, Adam Brody, Kerry Washington, Michelle Monaghan e Keith David.

O filme causou um grande impacto no momento de sua estreia, pois as filmagens deram origem ao amor entre o casal protagonista, já que as duas estrelas de Hollywood se conheceram no set e começaram um longo romance, que terminou há alguns anos e ainda gera polêmica até hoje.

ANÚNCIO

No entanto, isso gerou polêmica, pois o anúncio do novo romance entre as duas estrelas de Hollywood ocorreu logo após a confirmação do fim do relacionamento entre o ator e sua parceira na época, Jennifer Aniston.

O filme recebeu críticas mistas, embora as atuações dos dois protagonistas tenham sido destacadas. "O que importa é a 'química' (...) Brad Pitt e Angelina Jolie têm, ou eu acho que têm, e é por isso que o filme funciona", disse Roger Ebert.

Por sua vez, Simon Braund da Empire afirmou que é “um filme de ação vertiginosa (...) de um diretor que sabe como colocar dinheiro na tela e que lida bem com o sarcasmo”.

Desta forma, se quiser assistir a um filme de ação divertido antes de se despedir do Netflix, ‘Sr. e Sra. Smith’ é uma boa opção.