Courtney Cox está usando o shaggy com camadas mais moderno aos 50 anos

Todas nós lembramos o clássico penteado de Courtney Cox, com cabelo longo liso que foi icônico em Friends, mas agora, aos 59 anos, ela adotou o shaggy. Esta tendência voltou diretamente dos anos 70, graças à personalidade que proporciona, textura e movimento.

ANÚNCIO

Mas não ficou estagnada no tempo, mas sim tem se modernizado com detalhes que fazem a diferença, que a atriz americana nos inspira a copiar.

O visual de Courtney Cox de shaggy em camadas

Nas suas recentes publicações no Instagram, Courtney Cox lembra-nos das vantagens de sair da zona de conforto e experimentar o corte shaggy em camadas que está fazendo sucesso, com uma franja aberta na diagonal que realça suas características faciais. Este detalhe é o que a faz parecer tão diferente, conferindo-lhe muita frescura e juventude.

De acordo com os especialistas, o shaggy é construído "com base em camadas curtas abundantes na parte superior da cabeça, gerando volume. Conforme o cabelo desce, as camadas se alongam, de modo que o volume é reduzido nas laterais do rosto. Isso dá a esse corte um ar roqueiro inconfundível, que é complementado pelo acabamento pontiagudo e descontraído das camadas que contornam o rosto", apontam do InStyle.

A franja deve alcançar as sobrancelhas e ser aberta, no estilo cortina ou assimétrico, para estilizar os traços e rejuvenescer de uma forma favorecedora. Pode ser adaptada aos diferentes tipos de rosto e à sua personalidade, inclusive cortando um pouco mais na altura da mandíbula ou logo acima dos ombros.

Courtney Cox (@courtneycoxofficial/Instagram)

“É um corte que se caracteriza por ter muito volume e movimento, duas características que favorecem cabelos cacheados e ondulados”, afirmam, mas também são válidos para cabelos lisos como os de Courtney Cox.