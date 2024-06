Travis Kelce confessa que gosta muito de cozinhar com seu amor Taylor Swift

Travis Kelce, estrela dos Kansas City Chiefs, não esconde seu entusiasmo por compartilhar momentos na cozinha com sua namorada, a icônica cantora Taylor Swift. Durante uma coletiva de imprensa na última terça-feira, Kelce expressou que adora cozinhar com Swift. No entanto, ao ser questionado sobre seus pratos favoritos para preparar juntos, o jogador preferiu manter a privacidade, respondendo cortesmente: “Respeito a pergunta, mas vou manter isso em privado. É algo que prefiro manter pessoal”.

Taylor Swift é especialista em rolos de canela.

No entanto, Kelce não resistiu em dar uma pequena prévia enquanto se despediu do palco, revelando com um sorriso que "Taylor faz um ótimo bolo de pipoca e rolos de canela". O interesse pelas habilidades culinárias do casal surgiu depois que Swift compartilhou um vídeo no Instagram em abril, promovendo seu décimo primeiro álbum de estúdio, "The Tortured Poets Department". No vídeo, pode-se ver Swift e Kelce cozinhando juntos, com Kelce dando um doce beijo na bochecha de Swift.

Em setembro, ficamos sabendo que Swift assou rolos de canela para Kelce antes do jogo dos Chiefs contra os Chicago Bears. Mais recentemente, o treinador dos Kansas City Chiefs, Andy Reid, comentou que Swift preparou tortas Pop caseiras ao longo da temporada NFL 2023-2024. Durante uma entrevista no programa “The Rich Eisen Show” em março, Reid brincou sobre não ter tido a oportunidade de provar uma dessas tortas Pop.

“Ela faz umas tortas Pop incríveis. Simplesmente não as compartilha comigo, ela compartilha com todos os linemen”, explicou Reid, acrescentando com humor: “Eu digo a ela, ‘Você tem que dar um pouco para o treinador’”. Swift e Kelce, ambos com 34 anos, começaram seu relacionamento em julho de 2023 e rapidamente se tornaram um dos casais mais seguidos tanto em Hollywood quanto na NFL após tornarem seu relacionamento público em setembro. Apesar de suas carreiras ocupadas, eles encontram tempo para desfrutar dos pequenos prazeres juntos.