Jennifer Lopez e Ben Affleck distantes durante um evento de família

A formatura de Samuel, de 12 anos, uniu Jennifer Lopez e Ben Affleck mais uma vez. Porém, segundo a imprensa internacional, o casal manteve uma certa distância durante a cerimônia que aconteceu nesta quarta-feira (12).

ANÚNCIO

Há quem diga, nas redes sociais, que o reencontro de J-Lo e Ben aconteceu apenas para apoiar o adolescente, que é filho do ator.

Na ocasião, Jeniffer Lopez, de 54 anos, levou os filhos gêmeos, Max e Emme, e Ben Affleck estava com a mãe, Chris Anne Boldt.

Jennifer Garner, mãe de Samuel e ex-mulher de Affleck, também não faltou ao evento. Mas, os olhos de todos estavam para o seu ex, que vive há tempos os rumores de separação.

Os rumores do divórcio de J-Lo e Ben

As polêmicas envolvendo o fim do casamento começou no dia 15 de maio, quando Jennifer Lopez e Ben Affleck deixaram de aparecer juntos em eventos.

Diante das suspeitas, nenhum deles resolveu falar com os fãs o que realmente está acontecendo e, muito menos, negar os rumores envolvendo a situação matrimonial.

Jennifer Lopez Mientras la acusan de fingir una crisis con Ben, la cantante lucha por su matrimonio (Michael M. Santiago /Netflix, Getty)

Mas, segundo a revista People, a privacidade do casal está no meio da fogueira. A publicação afirma que a cantora gosta de compartilhar detalhes da sua vida privada, enquanto o ator quer manter tudo em sigilo.

ANÚNCIO

“Ben odeia toda a atenção e isso o incomoda muito. Jennifer sempre teve uma abordagem diferente. Não há dúvida de que seus estilos diversos entram em conflito”, disse uma fonte próxima ao casal.

J-Lo acredita em contos de fadas

Uma fonte disse ao jornal Daily Mail que a protagonista do filme da Netflix ‘Atlas’ pretende continuar casada com Ben. Segundo ela, a famosa acredita que ela e o ator foram feits um para o outro e que estão apenas passando por uma crise que tem solução.

“Ainda acha que ela e Ben estão destinados a ficar juntos e a sensação é que ela está apenas tolerando esse obstáculo até que ele perceba o mesmo”, declarou a fonte, conforme relatado pelo portal Quién.

Segundo o jornal, Jennifer Lopez acredita que tudo isso vai acabar: “Ela está lidando com suas questões habituais com a atitude de que se trata apenas de um contratempo temporário”.

Vale reforçar que Jennifer Lopez e Ben Affleck reataram o seu relacionamento após 20 anos, dando o nó em julho de 2022.