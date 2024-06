Cristiano Ronaldo teve um gesto gigante com uma menina com deficiência

Cristiano Ronaldo antes do jogo com a Irlanda

Cristiano Ronaldo teve um gesto gigante, o que demonstra que é um cavalheiro dentro e fora do campo de futebol. Antes do amistoso contra a Irlanda, o português entrou em campo acompanhado por uma criança com deficiência.

O ‘Comandante’ não só cuidou, além de ajudar em seu percurso, da menina. A estrela da seleção de Portugal cantou o hino de seu país e segurou a mão dela para demonstrar união.

Embora muitos tenham afirmado que a atitude de CR7 ocorreu quando a câmera o focava, uma tomada panorâmica mostra que sua cavalheirosidade esteve presente durante todo o trajeto anterior ao apito inicial.

Muitos usuários apontaram que esses pequenos detalhes movem montanhas. Embora o ex-Real Madrid tenha tido impasses com os torcedores, ele sempre se destacou por oferecer sua ajuda a causas sociais e se divertir com seus pequenos fãs.

Um estado ideal para a Eurocopa

O segredo da longevidade de Cristiano Ronaldo nos campos de jogo é "muita dedicação e trabalho duro", revelou o próprio atacante português em uma entrevista concedida à UEFA nesta terça-feira, prestes a disputar sua sexta Eurocopa.

“Se um jogador quer ser longevo, ele deve ter uma grande capacidade de adaptação e as características necessárias para isso. É isso que tenho tentado fazer. Não é por acaso que estou jogando em alto nível há 20 anos”, disse Cristiano.

"Mantener esse desempenho é muito difícil. Apenas com muita dedicação e trabalho árduo é possível alcançar esses números", acrescentou.

Apesar de sua longa e premiada carreira, Cristiano Ronaldo, de 39 anos, afirmou que "sempre há coisas a melhorar".

“Acredito que sou um jogador completo, mas sempre há coisas que posso aprimorar. Com a idade, descobrimos que há coisas em que não éramos tão bons no passado, e também começamos a perder algumas habilidades, então é importante tentar se adaptar”, comentou.