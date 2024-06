Cristiano Ronaldo: “Eu aproveito porque não me restam muitos anos no futebol”

Nas últimas horas, Cristiano Ronaldo fez eco do seu nome graças ao impressionante recorde de gols que ele protagoniza e que continua aumentando a cada partida devido ao seu grande nível. O maior artilheiro em nível de seleções (130) e na história do futebol (895) amplia sua lenda a cada vez que calça as chuteiras, mas infelizmente confessou que sua aposentadoria do futebol está cada vez mais próxima.

Foi depois de ter feito uma excelente atuação no último jogo de preparação da sua Seleção, que o atacante e capitão português falou sobre o momento atual da sua carreira, detalhando como, apesar de estar vivendo um ótimo momento atualmente, o fim dela está cada vez mais próximo, então agora ele só se dedica a aproveitar os jogos.

“Eu sei que não me restam muitos anos no futebol e como dizem em espanhol, cada ano é um presente que passa e posso continuar jogando. Jogar após os 35 ou 36 anos já é um presente, agora tenho 39 e tento aproveitar cada ano”, comentou o jogador do Al-Nassr da Saudi Pro League.

Também podemos destacar as palavras em que Ronaldo fala sobre como conseguiu manter-se na Seleção em um nível excepcional apesar da idade, e como sua presença na equipe também se deve ao grande amor que ele tem por seu país, que se mistura com sua fome de glória.

"O importante é estar bem fisicamente e mentalmente para poder ajudar a equipe. Como já sabem, com a Seleção tenho um amor de toda a vida. Estou aqui há 20 anos e só quero continuar", sentenciou o jogador de futebol.

Cristiano Ronaldo é para muitos o melhor jogador que já existiu na história do futebol, sua grande habilidade em campo, disciplina, constância e eficácia o respaldaram com números avassaladores. Agora, depois de ter ganho absolutamente tudo, ele se encaminha para viver alguns últimos anos que prolonguem seu legado e reafirmem sua imensidão neste esporte.