“Arrasado”, é assim que Brad Pitt se sente porque sua filha Shiloh decidiu remover seu sobrenome

Shiloh é a quarta filha do ator Brad Pitt e Angelina Jolie. Nas últimas semanas, tem sido notícia a decisão da jovem de retirar o sobrenome de seu pai, pois logo após completar 18 anos em 27 de maio, ela foi a um tribunal para ter apenas o sobrenome Jolie.

ANÚNCIO

O Page Six relatou que uma fonte revelou que o ator está "devastado" com a decisão de sua filha e que atualmente ele está "fingindo estar forte" diante dessa situação. Um informante divulgou que o artista, de 60 anos, vê a mudança de sobrenome como algo mais do que um processo legal ou mudança de nome. Para ele, é "um símbolo de um distanciamento mais profundo que vem se desenvolvendo ao longo dos anos". A fonte anônima afirmou: "Ele está achando extremamente difícil aceitar" a notícia.

Antes de Shiloh, os três filhos mais velhos de Pitt Jolie são Maddox, de 22 anos; Pax, de 20; e Zahara, de 19. Os mais novos são Vivienne e Knox, de 15. Presumivelmente, Brad Pitt não tem "muito relacionamento com nenhum deles", embora, de acordo com a fonte, ele "não está disposto a desistir deles".

Brad Pitt, Angelina Jolie e seus filhos

Angelina Jolie Getty Images (Jesse Grant/Getty Images)

Na mídia é divulgado que Angelina Jolie denunciou Brad Pitt por violência doméstica. Supostamente, ele não só a agredia, mas também seus filhos.

O casal se separou em 2016, mas só em 2019 seu divórcio foi finalizado. Depois, continuaram em uma disputa legal por sua adega de vinhos na França.

Embora Shiloh seja a primeira dos filhos de Brad a decidir legalmente remover seu sobrenome, os três mais velhos não se identificam publicamente como Pitt, mas como Jolie.

O informante do Page Six disse que o ator acredita que Angelina Jolie usou seus filhos “como uma arma”. No entanto, ele ainda tem esperança de ter um vínculo com eles.

ANÚNCIO

Até agora, Shiloh não se pronunciou publicamente sobre o processo legal de remover o sobrenome de seu pai, e nem seus irmãos mais velhos, nem Angelina Jolie, o fizeram.

O que se sabe sobre o ator é apenas por fontes próximas, mas ele tem mantido silêncio em relação ao caso perante a mídia.