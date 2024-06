‘A Hora da Aventura’ chegará ao cinema: saiba os detalhes da nova adaptação

Surpresa para os fãs de ‘Hora de Aventura’! A Warner Bros. Animation anunciou que está sendo preparado um filme baseado nesta conhecida série. Então, aqui compartilhamos os detalhes e tudo o que você precisa saber.

Deve-se notar que, além do filme, também serão preparados dois spin-offs, então grandes surpresas estão por vir para o público.

Os detalhes sobre o filme 'Hora de Aventura'

A informação foi divulgada durante o Festival Internacional de Cinema de Animação de Annecy, acompanhada de informações detalhadas sobre duas novas séries derivadas que expandirão ainda mais as aventuras no mundo de Ooo.

A chegada da franquia ao cinema representa um marco significativo. Este progresso será liderado por uma equipe de criativos que deixaram sua marca na série original, como Adam Muto, que foi o showrunner da quinta à décima temporada, Rebecca Sugar (também conhecida por ser a criadora de Steven Universe) e Patrick McHale, co-criador de Over the Garden Wall.

De acordo com informações publicadas pela 'Variety', a história nos mostrará como "Finn e Jake embarcarão em sua maior aventura até hoje".

‘Hora de aventura’. Foto: Warner Bros.

Serão lançadas mais duas séries

As surpresas não param, pois também foi confirmado que estão sendo trabalhadas mais duas séries, 'Adventure Time: Side Quests' e 'Adventure Time: Heyo BMO'.

A primeira será uma série voltada para o público infantil que se concentrará nas aventuras de Finn e Jake durante sua juventude. Por outro lado, a segunda será voltada para um público pré-escolar e seguirá as aventuras de BMO, a adorável consola de videojogos falante.

O sucesso de 'Hora de Aventura'

É uma série animada que combina diversão e fantasia com temas profundos e reflexivos. Ambientada no extravagante e mágico mundo de Ooo, segue as aventuras de Finn, um corajoso e otimista garoto humano, e seu leal e mágico cão, Jake. Juntos, exploram paisagens surrealistas, interagem com uma variedade de personagens extravagantes e enfrentam desafios tanto mundanos quanto existenciais. Através de seus episódios cheios de humor, ação e emoção, a série oferece uma exploração única da amizade, crescimento pessoal e complexidade do universo, deixando uma marca duradoura nos corações de seus espectadores.