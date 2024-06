‘A Bela e o Sr. Romântico’: tudo o que você precisa saber sobre o novo k-drama da Netflix

Atenção, a todos os amantes de k-dramas! A Netflix adicionará uma nova série sul-coreana ao seu extenso catálogo de produções durante a segunda semana de junho: ‘A Bela e o Sr. Romântico’.

ANÚNCIO

O projeto da KBS, dirigido por Hong Seok-ku e escrito por Kim Sa-kyung, promete conquistar os assinantes da plataforma em todo o mundo com uma bela história de amor, resiliência e superação.

Quer saber mais sobre esta série? Continue lendo para descobrir tudo o que precisa saber antes do seu lançamento: desde a sinopse, elenco e episódios até a data de estreia no serviço.

Sinopse

A bela história de Do-ra e Pil-seung em ‘A Bela e o Sr. Romântico’ narra a história de uma atriz que perde tudo por causa de sua família e do homem que tenta resgatá-la de uma vida sem amor nem esperança.

"A família de Do-ra se mudou para um pequeno quarto na casa de Dae-chung depois que seu pai morreu em um acidente de atropelamento e fuga há muito tempo, porque estavam passando por uma situação difícil", diz a sinopse oficial publicada pela KBS.

A Bela e o Sr. Romântico Netflix (KBS)

"Quando eram jovens, Dae-chung foi o primeiro amor de Do-ra, mas após um acidente inesperado, eles se separaram e Do-ra se tornou o sustento de sua família como uma estrela de sucesso. Um dia, Do-ra conhece um assistente de direção chamado Go Pil-seung no set, mas logo descobre que na verdade é Dae-chung", continua o texto.

A Bela e o Sr. Romântico Netflix (KBS)

“Assim que Do-ra sonha com um futuro feliz, ela, que sustentou toda a família desde a infância, perde tudo e atinge o fundo do poço da noite para o dia devido às dívidas de jogo de sua mãe e aos comentários maliciosos nas redes sociais. No entanto, o amor puro de Pil-seung, o Sr. Romântico, começa a levantá-la novamente”, conclui. Eles conseguirão ser felizes juntos?

ANÚNCIO

A Bela e o Sr. Romântico Netflix (KBS)

Elenco

‘A Bela e o Sr. Romântico’ é estrelado por Im Soo-hyang como Park Do-Ra, uma mulher que se tornou atriz por obrigação de sua mãe, mas alcançou a fama e o sucesso graças aos seus esforços.

A Bela e o Sr. Romântico Netflix (KBS)

Ji Hyun-woo coestrela a série como Go Pil-Seung (Go Dae-chung), um assistente de direção que sonha em ser diretor executivo. Sua vida dá uma reviravolta quando ele se reencontra com Do-ra no set.

A Bela e o Sr. Romântico Netflix (KBS)

Cha Hwa-yeon também faz parte do elenco como Baek Mi-Ja, a mãe de Do-ra e diretora executiva da Do-ra Entertainment, que leva sua filha à ruína por sua ganância e vícios.

A Bela e o Sr. Romântico Netflix (KBS)

Go Yoon completa o elenco principal como Gong Jin-Dan, o diretor executivo da Angel Investments, que se apaixona por Do-ra à primeira vista e investe em seu drama para conquistá-la.

A Bela e o Sr. Romântico Netflix (KBS)

Park Sang-Won e Lee Il-Hwa também fazem parte do elenco principal deste drama romântico e familiar.

Episódios

A série ‘A Bela e o Sr. Romântico’ terá um total de 50 episódios de aproximadamente 70 minutos cada.

A Bela e o Sr. Romântico Netflix (KBS)

Lançamento

‘A Bela e o Sr. Romântico’ começou a ser transmitido na Coreia do Sul pela KBS2 em março. Na plataforma da Netflix, os primeiros episódios da série estarão disponíveis em 14 de junho de 2024.