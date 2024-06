Leonor parte corações? Os dois galãs que lutariam pelo amor da princesa

A recente viagem da princesa Leonor a Nova Iorque tem sido destaque nas manchetes da imprensa internacional, pois um meio de comunicação espanhol afirma que ela teria se reencontrado com um antigo amigo muito próximo durante as férias que passou na cidade dos Estados Unidos, o que desencadeou todo tipo de rumores e teorias, incluindo a possibilidade de que ela tenha visto esse rapaz porque ele é seu namorado.

A princesa Leonor não consegue decidir-se: tem dois pretendentes que procuram o seu amor

Trata-se de Gabriel Giacomelli e, segundo o que se sabe, ele teria atuado como anfitrião durante a visita da princesa de Astúrias às terras americanas, embora não haja fotografias ou material audiovisual que comprove toda essa teoria.

Princesa Leonor (Paolo Blocco/Getty Images)

Embora para a maioria das pessoas esse nome soe completamente desconhecido, para a imprensa espanhola não é o caso, já que este jovem brasileiro de 22 anos de idade viajou para a Espanha com Leonor e a família real durante a Semana Santa deste ano. O momento foi capturado pela televisão e se espalhou por todos os meios de comunicação, levando à especulação de que eles eram namorados, de acordo com as informações do site Vanidades.

O jovem brasileiro Gabriel Giacomelli

Embora esta notícia tenha gerado polêmica no momento, com o passar dos dias foi sendo esquecida pelo público em geral. No entanto, a visita de Leonor à Big Apple, sem a companhia dos pais, reacendeu as teorias. Até mesmo há quem afirme que o verdadeiro propósito desta viagem tenha sido para revê-lo novamente.

No entanto, fontes próximas saíram para desmentir esses rumores e até garantem que entre eles nunca houve um romance ou amor como tal, mas que são grandes amigos desde que se conheceram no internato de Gales.

O príncipe Moulay Hassan

Por outro lado, as teorias sobre a vida amorosa da princesa Leonor não param por aí. Um dos supostos pretendentes de Leonor chamou a atenção da imprensa. Trata-se do príncipe Moulay Hassan, futuro rei de Marrocos, com quem a herdeira do trono espanhol teria tido mais do que uma bela amizade.

Alguns seguidores da casa real espanhola afirmam que é possível encontrar um detalhe que poderia servir como prova para confirmar o suposto romance. Basta ampliar algumas fotos de Leonor para ver uma joia peculiar que ela usa em algumas ocasiões: um pingente de ouro com a palavra “amor” em árabe, a língua materna do jovem Hassan.