Filho de Andressa Urach choca namorada com presente muito estranho

Antes do Dia dos Namorados, o filho de Andressa Urach chocou sua namorada com presente muito estranho

Presentear com algo diferente é um desafio para qualquer casal, mas para Arthur, filho da modelo Andressa Urach, parece algo muito tranquilo. Afinal, o jovem chocou sua namorada ao dar um presente visto como estranho por muitos de seus seguidores no Instagram.

Pensando no Dia dos Namorados, o rapaz chamou a atenção de todos ao presentear a amada com um colar de coração preenchido com o seu próprio sangue e aproveitou para declarar que agora Gabi tem “um pouco de mim com ela”.

Segundo o filho de 19 anos da famosa, que já esteve envolvido em outras polêmicas, a ideia era presentear a amada, Gabi Ayala, com algo que fosse único: “Eu queria dar algo que representasse nosso amor”, disse ele no Instagram.

Ao receber o presente, Gabi revelou que ficou impressionada: “Foi uma surpresa incrível e, ao mesmo tempo, muito louca. Nunca imaginei na vida ganhar isso. Mas me faz sentir ainda mais próxima dele”, comentou ela.

O coração com sangue de Arthur Urach foi postado no Instagram (Instagram/@arthururachoficial)

Arthur e Gabi estão juntos há 8 meses. Inclusive, a jovem disse que tem uma ótima relação com a mãe do DJ: “Me trata como uma filha”, afirmou Ayala.

No passado, Andressa e Arthur levantaram polêmica após a ex-fazendeira, que é criadora de conteúdo adulto de sucesso da Privacy, revelar que seu filho gravava seus vídeos explícitos. Porém, hoje em dia o namorado dela, Lucas Ferraz, dirige as produções.

Andressa Urach não vai engravidar de ator pornô

A modelo Andressa Urach, de 36 anos, revelou que voltou atrás com os planos de se tornar mãe novamente em breve. No mês passado, ela surpreendeu seus seguidores ao dizer que tinha parado de tomar anticoncepcionais e que pretendia ter um bebê com o namorado, o ator pornô Lucas Matheus. Contudo, ao revelar que teve um novo faturamento milionário no Privacy, ela disse que pretende focar na produção dos vídeos de sexo.

“Estava tentando [engravidar], mas nós conversamos e decidimos nos conhecer melhor e esperar mais. Estávamos de férias em Natal e agora retornamos. Decidimos esperar mais pela correria, pelos projetos que queremos fazer”, disse ela à coluna F5, do jornal “Folha de S.Paulo”.

Andressa Urach diz que parou de tomar anticoncepcionais e quer ter um filho com namorado, Lucas Matheus (Reprodução/Instagram)

Ao explicar os planos de adiar a nova gravidez, ela destacou que fez cirurgias estéticas recentemente e que isso vai ajudar a impulsionar ainda mais seus conteúdos adultos. Se engravidasse, teria que colocar o pé no freio. “O ritmo das gravações diminuiria. Logo agora que coloquei um litro em cada seio e tirei duas costelas”, ressaltou a loira.

Além de Arthur, Andressa já é mãe do pequeno Leon, de 2 anos, cuja guarda total é mantida pelo pai, Thiago Lopes. O desejo de engravidar novamente nunca foi um segredo para os seus seguidores no Instagram.