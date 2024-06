Daniel Craig surpreende com novo visual para a sequência de ‘Knives Out’

O reconhecido ator Daniel Craig deixou seus seguidores surpresos ao revelar um novo e chamativo penteado na primeira imagem da tão esperada sequência de ‘Knives Out’.

A fotografia foi compartilhada pelo diretor Rian Johnson em suas redes sociais para celebrar o início das filmagens de ‘Wake Up Dead Man’, o terceiro filme da bem-sucedida franquia de mistério que se espera que seja lançado em 2025.

Na imagem promocional, Craig surpreendeu a todos ao exibir um cabelo comprido. O ator, caracterizado como o excêntrico detetive sulista Benoit Blanc, optou por um penteado chamativo e diferente do que vimos nos filmes anteriores.

Este novo estilo gerou grandes expectativas entre os fãs, que estão ansiosos para descobrir como essa mudança de imagem pode refletir a evolução do personagem e o tipo de mistério que ele enfrentará nesta próxima entrega.

Elenco

‘Wake Up Dead Man’ conta com um elenco de atores destacados que se juntam a Daniel Craig nesta emocionante aventura. Josh O’Connor, Cailee Spaeny, Andrew Scott, Kerry Washington, Glenn Close, Jeremy Renner, Mila Kunis, Daryl McCormack, Josh Brolin e outros talentosos intérpretes fazem parte desta produção.

Os fãs estão entusiasmados por ver como estes atores darão vida aos seus personagens e como irão interagir com o detetive Benoit Blanc.

Dicas sobre enredo

Rian Johnson também revelou um breve teaser de 45 segundos que oferece algumas pistas intrigantes sobre a história que será desenvolvida em ‘Wake Up Dead Man’.

No vídeo é feita referência aos dois filmes anteriores da franquia, ‘Knives Out’ e ‘Glass Onion’. Craig menciona: “No começo, as facas saíram. Em seguida, o vidro se quebrou. Mas o meu caso mais perigoso até agora está prestes a ser revelado”.

Este filme será distribuído pela Netflix como parte do acordo de Rian com o gigante do streaming. Embora o primeiro lançamento de ‘Knives Out’ tenha tido uma carreira bem-sucedida nos cinemas, a Netflix optou por lançar o segundo filme da franquia diretamente em sua plataforma, obtendo resultados favoráveis.

No entanto, ainda não foi confirmado se ‘Wake Up Dead Man’ terá um lançamento mais amplo.