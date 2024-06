Zero medo do bisturi: Sofía Vergara expressa que não hesitará em fazer cirurgia estética

Sofía Vergara exibe um corpo espetacular e uma pele quase perfeita e invejável. Ela tem 51 anos e muitos se perguntam qual é o seu segredo para manter-se em um estado físico tão maravilhoso.

Uma boa alimentação, respeitar seu regime de exercícios e usar diferentes produtos para o cuidado do cabelo e da pele. No entanto, quando chegar a hora, a atriz colombiana não hesitará em fazer um retoque em seu corpo. Em uma recente entrevista para a revista Allure, da qual o portal da Telemundo se faz eco, Vergara expressa que há certas coisas que ela não faria porque acredita que não ficariam bem nela. Mas isso não significa que ela tenha medo do bisturi.

"Tenho aplicado Botox há muito tempo no meu pescoço e nos meus olhos, mas não acredito em preenchimento. Sinto que o preenchimento é bom quando você é muito jovem e quer um pouco mais de bochechas ou dar mais volume aos lábios. Com a minha idade, 51 anos, sinto que não fará você parecer mais jovem, mas sim mais arrumada", disse Vergara.

A jornalista que a entrevistou perguntou sobre sua opinião sobre cirurgias mais profundas do que a simples aplicação de botox, ao que a atriz comentou: "Vou fazer todas as cirurgias plásticas que puder quando estiver pronta. Gostaria de ter mais tempo de inatividade; eu já teria feito coisas. (Mas) como estou na frente da câmera, não é como se eu pudesse fazer algo e depois sentar em casa para me recuperar por semanas", destacou a colombiana.

Sofía diz que há muito avanço em relação aos tratamentos estéticos e acredita que ela, como mulher e figura pública, deve aproveitá-los. “Sinto que temos que aproveitar tudo o que está disponível. Não há nada de errado se você não se importa. Não é o fim do mundo”, expressou Sofía Vergara.