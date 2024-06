Veja fotos de Kate Middleton sem maquiagem; você vai se surpreender

Kate Middleton criou uma imagem de princesa perfeita. Ela nunca sai do roteiro estabelecido, nunca pensa em quebrar tradições, seu guarda-roupa é suficientemente correto sem cair na mesmice, e ela dominou a arte de se tornar o centro das atenções sem querer muito isso.

ANÚNCIO

Kate Middleton completamente ao natural e sem maquiagem

Neste peculiar equilíbrio, a sua maquiagem desempenha um papel discreto, mas importante. Ao contrário da rainha Letizia, ela não é vista com cílios postiços, smokey eyes ou lábios vermelhos. Kate Middleton prefere manter um perfil convencional e usar o que funciona para ela. Nisso, ela tem um delineador preto como sua única marca registrada, que ela usa diariamente e também à noite.

Kate Middleton Getty Images (Antony Jones/Brendan Bierne/UK Press via Getty Images)

No entanto, houve um tempo em que ela optava por uma aparência mais natural. Ela era uma estudante na Universidade de St. Andrews, na Escócia, e havia acabado de conhecer o príncipe William, ainda não representando oficialmente a casa real britânica, então não estava focada no julgamento público e nos protocolos reais, de acordo com as informações da revista Vanity Fair.

As fotografias desconhecidas de Kate Middleton sem vestígios de maquiagem

Em uma viagem de esqui para a Suíça em março de 2005, Kate Middleton parecia com o rosto claro, e no ano seguinte, em junho, durante uma partida de pólo da Copa Chakravarty no Ham Polo Club, onde competia um jovem William. E em outra ocasião com sua equipe de remo, o Sisterhood, em agosto de 2007 no rio Tâmisa. São imagens de anos anteriores, mas que certamente capturam a essência de Kate Middleton, de quem ela era e de quem se tornaria ao longo dos anos.

Kate Middleton (Max Mumby/Indigo/Getty Images)

O fato é que Kate Middleton sempre se mostrou como ela é, naturalmente, usando vestidos para cumprir com seus deveres reais.