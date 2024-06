O príncipe Harry recusou o convite para o casamento do duque de Westminster

O príncipe Harry foi convidado para o casamento do ano na Grã-Bretanha, mas eles chegaram a um acordo para não comparecer. O duque de Sussex, de 39 anos, foi convidado para o casamento de Hugh Grosvenor, o duque de Westminster, com Olivia Henson na catedral de Chester, no norte da Inglaterra, em 7 de junho.

Mas ambos concordaram que seria difícil para Harry comparecer. Enquanto isso, espera-se que o príncipe William compareça, apesar da difícil situação de sua esposa Kate Middleton, a duquesa de Cambridge.

As pessoas descrevem que a decisão foi um "entendimento entre dois amigos", de acordo com uma fonte próxima. As pessoas explicaram que Harry e o duque de Westminster chegaram a um acordo mútuo.

Por outro lado, teria sido um bom momento para os irmãos afastados, o príncipe William, de 41 anos, e o príncipe Harry, comparecerem ao casamento.

O Príncipe William, no centro, deixa a Catedral de Chester após o casamento de Olivia Henson e Hugh Grosvenor, o Duque de Westminster, na sexta-feira, 7 de junho de 2024 Peter Byrne/PA vía AP (Peter Byrne/AP)

Por que o príncipe Harry não poderá comparecer ao evento?

Para o duque de Sussex, existem problemas de segurança em seu país de origem. Seu apoio oficial foi retirado depois que ele e sua esposa, Meghan Markle, renunciaram a seus papéis reais e se mudaram para a Califórnia em 2020. O duque e a duquesa de Sussex também não podem mais usar o Frogmore Cottage, sua antiga casa em Windsor.

Além disso, o duque de Sussex envia "seu amor, apoio e admiração pelo casal" no dia do casamento, diz a fonte à People.

Hugh Grosvenor é muito próximo do príncipe Harry

Hugh é padrinho do príncipe Archie, filho mais velho do príncipe Harry e Meghan Markle, e do príncipe George, filho mais velho do príncipe William e Kate Middleton.

Além do príncipe de Gales, outros convidados proeminentes para o casamento de verão serão as irmãs Grosvenor, Lady Edwina e Lady Tamara, e seus maridos, o locutor Dan Snow e o banqueiro Edward van Cutsem.