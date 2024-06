A hilariante comédia que acabou de chegar à Netflix e já é um sucesso

Um dos gêneros mais procurados pelos assinantes da plataforma Netflix são as comédias e recentemente chegou ao streaming uma que vai te fazer rir muito, estamos falando de ‘O Preço da Herança da Vovó’, uma produção italiana que você não pode perder.

Esta leve comédia é a sequência de ‘O Preço da Família’, a bem-sucedida produção de 2022 sobre um casal (a família Delle Fave) que faz praticamente de tudo para que seus dois filhos voltem para casa no Natal.

Assim, dois anos depois, as estrelas Christian De Sica, Angela Finocchiaro, Dharma Mangia Woods e Claudio Colica retomam seus papéis principais no elenco.

A avó vai se casar

Nesta ocasião, a trama leva a família a Menorca com um objetivo claro: proteger a avó e sua considerável herança do pretendente Nunzio, que tentará se casar com ela e levá-la para a América Latina, possivelmente com intenções malévolas.

O filme, dirigido e escrito por Giovanni Bognetti, complica-se quando a família Delle Fave, liderada por Anna, decide agir drasticamente para deter Nunzio.

A ideia central surge na tentativa de assassinar o pretendente antes do casamento: “Já pensaram alguma vez em matar o noivo da sua mãe?”, pergunta a trama.

A sinopse da Netflix adianta que "Anna arrasta seu marido e seus filhos para um plano maluco para salvar sua mãe: matar o futuro marido dela alguns dias antes do casamento! Entre brigas familiares, antigas desavenças e incidentes à beira da tragédia, os assassinos improvisados descobrirão mais uma vez que a família é o melhor tesouro".

Angela Finocchiaro, que interpreta Anna Delle Fave, continua demonstrando sua capacidade de fazer rir de forma natural, e Christian De Sica se destaca em seu papel de Carlo.

O elenco é completado por Agustino Bruschetta como Nunzio, o namorado da avó, Dharma Mangia Woods como Alessandra, Claudio Colica como Emilio (ambos nos papéis dos netos) e Fioretta Mari como Giuliana, a avó que deseja se casar.