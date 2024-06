Hugh Jackman revela por que originalmente deixou o papel de Wolverine

O ator Hugh Jackman compartilhou os motivos por trás de sua decisão de abandonar o papel de Wolverine, o icônico herói da Marvel, antes de seu retorno no próximo projeto de Deadpool e Wolverine.

ANÚNCIO

Jackman, que muitos acreditavam ter se despedido do personagem com o filme Logan, explicou em uma entrevista à People que inicialmente deixou o papel porque estava simplesmente cansado:

“Cheguei a um ponto, provavelmente há 10 anos, em que pensei que não estava aproveitando. Estava sendo duro. Foi difícil. Mas dei uma pausa e fiz muitas coisas. Estive fazendo shows. Então, quando voltei a isso, foi muito divertido.”

Devido a esse esgotamento físico e emocional que estava experimentando ao interpretar o Wolverine, o ator decidiu que precisava de um descanso. Ele buscou novas experiências e se envolveu em projetos fora do universo dos super-heróis.

Durante o seu tempo longe do papel, dedicou-se à dança e a apresentações no palco, o que lhe permitiu explorar outras facetas do seu talento artístico.

Volto renovado

Depois de um tempo afastado do papel, ele comentou na entrevista como encontrou um novo sentido de diversão e entusiasmo ao retornar ao personagem. Também mencionou que seu descanso lhe permitiu recarregar as energias e redescobrir o prazer de interpretar o Wolverine.

Agora, ele está animado com a oportunidade de levar o personagem a novas alturas e oferecer aos fãs uma versão renovada do Wolverine.

ANÚNCIO

Além do seu retorno, surgiram rumores sobre a introdução de várias variantes do personagem Wolverine no projeto ‘Deadpool e Wolverine’.

Entre os nomes que circulam estão Taron Egerton e Daniel Radcliffe, que, segundo os fãs, poderiam oferecer interpretações do mítico personagem dos X-Men.

Também se especula sobre um possível retorno de Dafne Keen, que interpretou X-23 em Logan, como uma versão alternativa do super-herói com garras.