A nova temporada do ‘The Morning Show’ terá uma vencedora do Oscar no elenco

The Morning Show

A série “The Morning Show” da AppleTV+ está aumentando ainda mais seu elenco estelar com a adição da premiada atriz Marion Cotillard em um papel de destaque para a quarta temporada, onde interpretará ‘Celine Dumont’, uma astuta operadora pertencente a uma proeminente família europeia.

O Deadline relata que Marion Cotillard se junta a um elenco que já conta com nomes como Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Jon Hamm e Nicole Beharie.

A terceira temporada de ‘The Morning Show’, que foi recentemente transmitida, tem sido aclamada pela crítica e conseguiu aumentar a audiência da Apple TV+ ano após ano.

A temporada recebeu elogios como "emocionante" e "melhor do que nunca". Além disso, foi reconhecida com um prêmio AFI e recebeu o maior número de indicações na 29ª edição dos Critics Choice Association Awards deste ano.

Trajetória de Marion Cotillard

Marion Cotillard é reconhecida por seus papéis em filmes como ‘A Origem’ e ‘Piaf - Um Hino ao Amor’. Em 2015, Cotillard foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz por sua atuação em ‘Dois Dias, Uma Noite’, dirigido por Jean-Pierre e Luc Dardenne.

Anteriormente, Cotillard participou em ‘Rust and Bone’ de Jacques Audiard, ao lado de Matthias Schoenaerts, Bouli Lanners e Céline Sallette. Sua atuação neste filme recebeu elogios da crítica e várias indicações, incluindo o Prêmio César de Melhor Atriz, BAFTA, Globo de Ouro, Screen Actors Guild e Critics Choice Award.

“A série “The Morning Show” foi desenvolvida por Kerry Ehrin, que conta com Jennifer Aniston e Reese Witherspoon como produtoras executivas, além de protagonistas”.

Witherspoon produz através da Hello Sunshine, uma empresa da Candle Media, junto com Lauren Neustadter. Aniston produz sob sua marca Echo Films junto com Kristin Hahn.

Charlotte Stoudt é a showrunner e produtora executiva sob um acordo geral com a Apple TV+. Mimi Leder também atua como produtora executiva e diretora sob seu próprio acordo com a empresa.