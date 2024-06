Madonna se defende das acusações de começar seus shows tarde

Na semana passada, última do mês de maio, surgiu a notícia de que Madonna foi processada por um fã da Califórnia chamado Justen Lipeles por suposta projeção de conteúdo sexual explícito sem aviso prévio em seu show no Kia Forum de Inglewood, realizado em 7 de março de 2024. Além disso, ela é acusada de publicidade enganosa e pelo conteúdo da performance dela e de seus dançarinos.

A demanda se soma àquela feita em abril deste ano, quando também foi levada à justiça dos Estados Unidos pelos fãs, Michael Fellows e Jonathan Hadden, mais precisamente aos tribunais em Washington D.C., porque a artista e a empresa organizadora, Live Nation, desenvolveram de forma intencional no Barclays Center, "práticas comerciais intoleráveis, injustas e/ou enganosas".

Pabllo Vittar e Madonna em show de despedida de The Celebration Tour (Reprodução/Globo)

Defesa da Madonna

Madonna não ficou de braços cruzados e, esta mesma semana, respondeu à ação coletiva movida contra ela em uma entrevista no portal TMZ, onde simplificou com a teoria de que seus verdadeiros fãs sabem muito bem que ela sempre sobe ao palco mais tarde do que o horário previsto.

Ambos denunciantes detalharam que tanto a entrada para o show quanto a promoção dos três concertos de dezembro da turnê em Nova York especificavam que o espetáculo começaria pontualmente às 20h30 (hora local), mas na realidade tudo começou quase às 23h, quase três horas depois do combinado.

A cantora está agora tomando medidas contra essa ação judicial e, de acordo com os documentos obtidos pelo meio citado, Madonna argumenta que os seus “fãs entendem como funcionam seus concertos... ou seja, ela chega atrasada, e a hora impressa nos bilhetes para o concerto não é uma indicação de quando ela realmente subirá ao palco”.