Lançamentos da Netflix de 10 a 16 de junho: chega o final da terceira temporada de ‘Bridgerton’

A Netflix está preparada para cativar seus assinantes durante a segunda semana de junho com a adição de dezenas de novas séries e filmes de todos os gêneros e países ao seu extenso catálogo.

ANÚNCIO

No período de 10 a 16 deste mês, o projeto principal da plataforma de streaming, sem dúvida, é a tão aguardada segunda parte da terceira temporada do bem-sucedido drama romântico Bridgerton.

No entanto, a trama que segue o romance entre Penelope Featherington e Colin Bridgerton não é a única história que chegará à biblioteca do gigante do streaming nos próximos sete dias.

Também chegará uma série coreana que promete encantar a todos, um filme de ação de sucesso com Tom Cruise, uma variedade de documentários e muitas produções para assistir com a família.

Séries e filmes que a Netflix lançará de 10 a 16 de junho de 2024

A seguir, apresentamos primeiro 5 projetos que estreiam de 10 a 16 de junho e que você não pode perder. Depois, haverá uma lista com o restante das séries e filmes que chegam neste período.

Missão Impossível: Condenação Mortal

Após o seu bem-sucedido lançamento nos cinemas no ano passado, o sétimo filme da franquia Missão Impossível vai chegar à plataforma de streaming para conquistar os seus usuários do início ao fim.

Sinopse: Em uma corrida contra o tempo e com inimigos a cada passo, Ethan Hunt e sua equipe da IMF dão o seu melhor para evitar que uma inteligência artificial rebelde domine o mundo.

ANÚNCIO

Data de lançamento: 11 de junho

Não precisam de apresentações com David Letterman (T5)

O famoso apresentador David Letterman entrevista grandes estrelas como Charles Barkley e Miley Cyrus nesta quinta temporada do bem-sucedido programa de entrevistas que ele vem apresentando desde 2018.

Sinopse: David Letterman, lenda da televisão noturna dos EUA, apresenta conversas íntimas e divertidas com personalidades notáveis.

Data de lançamento: 12 de junho

Bridgerton (T3, parte 2)

Após o grande final da primeira parte da terceira temporada, os últimos quatro episódios da série focada em Penelope e Colin finalmente chegarão e prometem causar um turbilhão de emoções.

Sinopse: Enquanto uma nova geração de debutantes sonha em encantar a todos no baile, uma garota introvertida com uma vida dupla encontra sua própria luz entre segredos e surpresas.

Data de lançamento: 13 de junho

A bela e o Sr. romântico

Os amantes de k-dramas que gostam de assistir a longo prazo vão adorar esta comédia romântica e dramática estrelada por Im Soo-hyang e Ji Hyun-woo, que terá um total de 50 episódios.

Sinopse: O destino une um novato assistente de produção de dramas coreanos com uma famosa atriz em decadência devido a escândalos familiares, e o relacionamento deles é posto à prova.

Data de lançamento: 14 de junho

Quando a maldade espreita

Os fãs de filmes de terror têm garantidos bons sustos com este filme argentino estrelado por Ezequiel Rodríguez e Luis Ziembrowski sob a direção de Demián Rugna.

Sinopse: Em uma cidade isolada, dois irmãos lutam para conter uma epidemia diabólica antes que ela destrua tudo o que amam... e dê origem a um mal absoluto.

Data de lançamento: 14 de junho

Os restantes títulos que a Netflix adicionará ao seu catálogo na segunda semana de junho são: