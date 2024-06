Jornalista da Globo inspira Giovanna Pitel na TV. Descubra qual!

Jornalista Maju Coutinho, da Globo, inspira Giovanna Pitel no seu primeiro programa na TV

A jornalista Maju Coutinho é uma referência para a ex-BBB Giovanna Pitel, que estreia o seu programa na próxima segunda-feira (10). Ao lado da amiga Fernanda Bande, a alagoana vai entrevistar celebridades no Multishow.

“A Maju é uma das minhas maiores inspirações enquanto apresentadora. Ela é uma mulher inteligentíssima e muito talentosa”, disse a ex-sister numa entrevista para a revista Malu.

A ex-BBB Ana Clara também é uma inspiração na carreira artística. Como Pitel, a ruiva deixou o Big Brother Brasil e conquistou o seu espaço na televisão aberta e fechada.

As ex-BBBs Fernanda e Pitel estreiam programa nesta segunda-feira (10) (Divulgação/Globo)

“Sempre me impressiono com a Ana Clara. Ela é versátil e parece que consegue fazer absolutamente qualquer coisa!”, comentou a ex-BBB, que vai comandar o programa Na Cama com Pitanga.

Como será o programa de Pitel e Fernanda

A estreia desta segunda-feira (10) dá a largada para um programa com 10 episódios, onde Giovanna Pitel e Fernanda entrevistam algumas celebridades.

As atrizes Deborah Secco, Evelyn Castro e o cantor Rodriguinho, que virou um grande amigo da dupla durante o BBB 24, são alguns dos convidados. A ideia é arrancar tudo que podem dos famosos, mas tudo com bom humor.

A vida tem dois lados depois do BBB

Fora do reality show, Pitel descobriu que ser famosa tem dois lados, mas ela afirma que prefere focar no lado positivo de ter a vida exposta depois do BBB.

“As vezes é assustador, eu admito, por ser tudo uma grande novidade, mas é tudo muito alegre também. Prefiro focar no lado bom, que é o amor do público”, disse a alagoana.

Pitel garante que ser reconhecida nas ruas é algo que gosta muito, mas também não esquece das críticas destrutivas por ser uma ex-BBB.

“A melhor forma de lidar com críticas negativas é simplesmente não lidando”, afirma a influenciadora que agora precisa administrar o seu perfil nas redes sociais com fãs e haters.