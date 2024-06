Vendedor de comida de rua se torna viral por sua semelhança com Keanu Reeves

Keanu Reeves é um dos atores mais elogiados e admirados de Hollywood, com uma ampla e impecável trajetória que construiu ao longo de mais de três décadas como ator. Além disso, seu apelo físico também o tornou um dos eternos galãs da tela grande.

Uma de suas maiores produções foi sua interpretação de Neo na trilogia de ficção científica ‘Matrix’ (1999-2003), que revolucionou o mundo do cinema pelos efeitos especiais e narrativa de ação, tornando-se um fenômeno cultural. Em seu repertório também está John Wick, a sequência em que ele interpreta um assassino de aluguel aposentado em busca de vingança.

Embora para seus fãs o ator seja único, a verdade é que ele tem um sósia nas ruas da Tailândia, que surpreendeu ao ponto de ser considerado como o duplo do famoso, e suas fotos e vídeos rapidamente se tornaram virais nas redes sociais.

Conheça o sósia de Keanu Reeves que está viralizando nas redes sociais

Trata-se de Andreas Kalias, também conhecido como Woonse,, um jovem alemão que vive com sua esposa tailandesa em Moo 13, subdistrito de Klang Dong, na província de Nakhon Ratchasima.

Além de se posicionar nas redes como um verdadeiro influenciador devido à semelhança com o ator, ele também tem um negócio de comida de rua que chama a atenção de todos os transeuntes, fazendo-os sentir como se fosse o próprio Reeves quem os serve e vende os diversos pratos típicos da Tailândia.

Woonse tem aproveitado sua aparência para adotar um estilo mais próximo ao de Keanu e assim gerar mais conteúdo, o que o faz ser visto com uma vestimenta muito semelhante à do famoso, com seu cabelo longo e a barba que o tem caracterizado ao longo dos anos. Sua aparência o posicionou como uma verdadeira celebridade, pois muitos tiram um tempo para pedir uma foto com ele.

Através de sua conta no TikTok @tuktiklife, ele tem pelo menos 30 mil seguidores, onde chama a atenção de novos seguidores, o que poderia estar perto de se tornar um possível modelo para ser contratado por grandes marcas.

“Ele se parece mais ao Keanu Reeves do que o próprio Keanu Reeves”, “A mesma humildade do original”, “Será que é o John Wick disfarçado?”, “Já sei que não é ele, mas perfeitamente poderia ser”, “O quê??? Hahaha é idêntico”, foram alguns dos comentários.