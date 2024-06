O que fazer em São Paulo: 6 shows imperdíveis para você aproveitar na cidade

Está pensando como curtir a capital paulista e quer saber o que fazer em São Paulo? Se você não está no clima de viajar, há shows imperdíveis para aproveitar a partir deste fim de semana na metrópole. Confira as dicas!

Forró na Zona Leste

O Trio Virgulino leva o tradicional forró pé de serra para a Zona Leste de São Paulo. O grupo faz um show gratuito neste sábado (08), a partir das 19 horas, na festa junina do Shopping Aricanduva.

Formado por Adelmo Nascimento (triângulo), Roberto Pinheiro (zabumba) e Robson Pinheiro (sanfona), o trio tem mais de 40 anos de carreira e muitas viagens pelo Brasil.

Bruninho & Davi

Dupla Bruninho & Davi se apresenta no Villa Country (Divulgação)

A dupla Bruninho & Davi faz dois shows em São Paulo. O primeiro será no sábado (08), no Complexo Canindé, e o segundo acontece no domingo (09), no palco do Villa Country.

No setlist, eles cantam E Essa Boca Aí, Se Namorar Fosse Bom, Imagina com as Amigas, Certas Coisas, Combo pra Superar e Peguei, Pegava e Pegaria, canção com a participação de Mari Fernandez.

Rael em voz e violão

Rael faz show intimista dedicado ao Dia dos Namorados em São Paulo (Divulgação/ Augusto Wiss)

Rael faz uma apresentação acústica e intimista neste sábado (08), em celebração ao Dia dos Namorados, na Casa Natura, em São Paulo (Rua Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros), às 22 horas.

Além das músicas românticas, o setlist reúne obras de seus renomados trabalhos Capim-Cidreira (2019), Coisas do Meu Imaginário (2016), Ainda bem que Eu Segui as Batidas do Meu Coração (2013), Diversoficando (2014), além de lançamentos que abrem os caminhos para o novo álbum do artista, previsto para este ano.

Priscilla canta em São Paulo

A ex-apresentadora mirim Priscilla canta no palco do Tokio Marine Hall, no dia 30 de junho. Esse será o primeiro show da turnê de seu novo álbum.

O vocalista do Bonde do Tigrão, Leandrinho, é participação especial confirmada. Os ingressos podem ser comprados no site oficial.

Liniker e Fever

Em apoio ao Rio Grande do Sul, Liniker sobe no palco do Teatro Bradesco, em São Paulo, ao lado da Fever. O show é uma ação para arrecadar fundos e suprimentos para as pessoas afetadas pela tragédia no Rio Grande do Sul.

Para o repertório, Liniker entoará sucessos de sua carreira como Baby 95 e Psiu: “Vamos cantar algumas músicas minhas e talvez algumas que eu ainda não lancei”, afirma a cantora.

Com ingressos esgotados, o show está marcado para o dia 11 de junho, às 19 horas, no Teatro Bradesco (Rua Palestra Itália, 500 - 3° Piso - Perdizes).

Jota Quest no Allianz Parque

Jota Quest leva show de 25 anos para o Allianz Parque, em São Paulo (Divulgação)

A banda Jota Quest leva a turnê comemorativa de 25 anos para São Paulo. O show no Allianz Parque acontece no dia 15 de junho, a partir das 20 horas e os ingressos podem ser comprados pelo site oficial.

Após o show em São Paulo, a turnê segue para os Estados Unidos, em julho, e inclui shows em Nova York, Boston, Orlando e Miami. De lá, partem para as últimas apresentações da turnê em Brasília, Recife, Campo Grande, Curitiba, Salvador, Aracajú e Rio de Janeiro.