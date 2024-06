Anunciam um filme live action de ‘He Man’ e este ator será responsável por interpretá-lo

O universo de ‘He Man’ está prestes a ganhar vida novamente, desta vez em formato live action. Nicholas Galitzine, conhecido por seus papéis em comédias românticas de sucesso como ‘The Idea of You’ e ‘Red, White & Royal Blue’, foi escolhido para interpretar He-Man no aguardado filme de ação que será produzido pela Amazon MGM e Mattel Films.

A notícia gerou grande expectativa entre os fãs da icônica franquia da Mattel, que foi introduzida originalmente em 1982 com uma popular linha de figuras de ação. Um ano depois, a série animada ‘He-Man and the Masters of the Universe’ estreou e rapidamente se tornou um fenômeno cultural, estabelecendo uma base de seguidores que perdura até hoje.

O filme, dirigido por Travis Knight, conhecido por seu trabalho em ‘Bumblebee’, será uma reimaginação do clássico confronto entre o heróico He-Man e o malvado Skeletor. Embora os detalhes específicos da trama sejam mantidos em segredo, espera-se que o filme mantenha a essência e os elementos épicos que tornaram a série original famosa.

O roteiro está sendo trabalhado por Chris Butler, com contribuições anteriores de David Callaham, Aaron Nee e Adam Nee. "Estamos encantados em dar vida aos amados 'Masters of the Universe' e não poderíamos estar mais animados em anunciar o imensamente talentoso Nicholas Galitzine como nosso He-Man," expressou Julie Rapaport.

“Unindo forças com o diretor Travis Knight, a Mattel e a Escape Artists, esta reintrodução do personagem e do seu universo será um filme épico que irá encantar o público desde aqui até Eternia”. Concluiu Rapaport, que é chefe de produção e desenvolvimento.

A produção do filme está a cargo de Todd Black, Jason Blumenthal e Steve Tisch da Escape Artists, juntamente com Robbie Brenner da Mattel Films. Depois de várias tentativas de desenvolvimento na Sony e Netflix, ‘Masters of the Universe’ será lançado exclusivamente nos cinemas de todo o mundo em 5 de junho de 2026.

Nicholas Galitzine tem mostrado ser uma estrela em ascensão, com uma carreira que inclui papéis destacados em ‘The Idea of You’ ao lado de Anne Hathaway. Sua capacidade de atrair milhões de espectadores em plataformas como o Prime Video o posicionou como uma escolha ideal para interpretar o Príncipe Adam, o homem mais poderoso do universo.