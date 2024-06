Solteiro, ex-BBB Lucas Buda revela quando estreia seu perfil no OnlyFans

Solteiro, o ex-BBB Lucas Buda revelou que a estreia de um perfil no OnlyFans “está sob análise”, depois que um seguidor perguntou como anda a vida após o Big Brother Brasil e o divórcio com Camila Moura.

ANÚNCIO

Porém, até o momento, não sabemos se a resposta foi apenas uma brincadeira do capoeirista ou se vem mesmo um perfil mais ousado na rede social voltada para o público adulto.

Vale destacar que o ex-BBB também vive uma polêmica envolvendo a possível paternidade do filho esperado por Nina Capelly, a prima de Mc Binn, seu amigo dentro do reality show.

Lucas Buda está fugindo de relaciomento sério

Com a proximidade do Dia dos Namorados, o ex-participante do Big Brother Brasil 24 revelou aos fãs que está solteiro, depois que foi questionado sobre sua vida amorosa.

Segundo ele, a ideia não é entrar num relacionamento sério por enquanto: “Estou não. Inclusive, assim, namorar nem está no meu horizonte de expectativas”, disse o amigo de Pitel.

Buda disse aos seguidores que pretende focar no trabalho: “O foco é no trampo porque tem muita coisa para fazer, muita coisa para organizar. Eu saí com outra realidade e tenho que aprender a lidar com ela agora”, disse o carioca.

Ex-mulher de Buda está no reality A Fazenda 16

Os preparativos para a próxima temporada de A Fazenda seguem a todo vapor e, segundo o site LeoDias, Camila Moura está confirmada no reality show da Record.

ANÚNCIO

A professora de história ganhou fama e virou influenciadora digital enquanto Lucas Buda estava no BBB 24. Durante o reality, ela decidiu colocar um ponto final no casamento de 15 anos.

Camila alegou que foi traída por Buda, que seguia na casa e descumpriu um acordo feito com a professora antes mesmo de entrar no confinamento.

No Instagram, Camila não revela nenhum detalhe sobre a possibilidade de encarar o desafio de viver confinada dentro de um programa de televisão.