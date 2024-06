O que fazer em São Paulo? 4 exposições incríveis para curtir na cidade

Está pensando como curtir a capital paulista e quer saber o que fazer em São Paulo? Se você não está no clima de festa junina, há exposições incríveis para aproveitar o fim de semana na cidade. Confira as dicas!

Tutankamon

Essa exposição imersiva foi prorrogada até o dia 16 de junho e pode ser visitada de terça a domingo, das 10 horas às 21 horas, no Shopping Cidade São Paulo, na Avenida Paulista.

A exposição Tutankamon fica em cartaz na Avenida Paulista (Divulgação)

Por meio de um metaverso interativo e imersivo, você conhece mais sobre o Antigo Egito. Entre os destaques está uma sala com projeção mapeada em 4K, que proporciona uma jornada única por alguns segredos ocultos.

Os ingressos estão disponíveis para compra no site oficial do evento e têm quantidade limitada. O valor inicial é de R$45 (meia entrada) por pessoa.

Línguas Africanas que fazem o Brasil

Línguas Africanas que fazem o Brasil é uma exposição temporária do Museu da Língua Portuguesa, que destaca a influência das línguas iorubá, eve-fom e do grupo bantu no português falado no Brasil e na cultura.

A exposição Línguas Africanas que fazem o Brasil é grátis aos fins de semana (Divulgação/Guilherme Sai)

Ao todo, 15 palavras oriundas de línguas africanas, como como bunda, xingar, marimbondo e canjica, estão impressas e penduradas no museu.

A exposição também mostra como canções populares no Brasil foram criadas a partir da integração entre línguas africanas e o português, como Escravos de Jó e Abre a roda, tindolelê.

A mostra começou em maio de 2024 e fica em cartaz até janeiro do próximo ano. A entrada custa a partir de R$ 12 (meia), mas aos sábados é gratuito.

Pertencimentos Transnacionais

No Museu da Imigração, situado na Rua Visconde de Parnaíba, a mostra Pertencimentos transnacionais: movimentos e ritmos na música africana também mergulha na história.

Composta por registros audiovisuais feitos no oeste da África, a exposição temporária faz refletir sobre o papel da música como mediadora e operadora de práticas e subjetividades transnacionais.

Promovida por quatro migrantes músicos de Guiné-Conacri residentes em São Paulo, ela também leva o visitante a refletir sobre a simultaneidade da experiência migratória em campos sociais, culturais, políticos e territoriais.

Exposta na sala de exposições Hospedaria em Movimento, a mostra fica em cartaz até o dia 31 de agosto de 2024, de terça a sábado, das 9 horas às 18 horas, e domingo, das 10 horas às 18 horas. A bilheteria fecha às 17 horas e os ingressos custam R$ 16.

O Eco de Antigas Palavras

Na Vila Madalena, em São Paulo, o artista plástico André Bonani exibe suas obras no Atelier Piratininga (Rua Fradique Coutinho, 934), até o dia 15 de junho. Ao todo, 18 obras, , realizadas em 2023 e 2024, foram divididas em três espaços.

Com entrada gratuita, a exposição pode ser visitada de sexta a domingo, das 13 horas às 19 horas.