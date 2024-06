O filho mais velho de Kourtney Kardashian exibe uma mudança radical e os fãs não acreditam que seja o mesmo

Mason Disick, o filho mais velho de Kourtney Kardashian, é um adolescente que agora pode se orgulhar de ter sua própria conta no Instagram pela primeira vez. Ele nasceu em 2009 da relação da socialite com o empresário Scott Disick, que depois deram as boas-vindas a Penelope e Reign.

Mais tarde, a modelo expandiria a família com Rocky Thirteen, de seis meses, com seu atual marido, Travis Barker. Além disso, ele é o primeiro entre os filhos das famosas, já que North West, filha mais velha de Kim Kardashian, nasceu quatro anos depois.

Por essa razão, ele é o único desta nova geração a ter um perfil próprio, pois North é muito ativa no TikTok, em uma conta compartilhada e supervisionada por Kim, como ela mostrou em episódios de seu reality show.

Assim é como o filho mais velho de Kourtney Kardashian está atualmente

Este lançamento no mundo 2.0 fez com que suas tias reagissem surpresas, comentando as três publicações que o filho mais velho de Kourtney Kardashian tem no Instagram no momento.

"A tia Khloé Kardashian escreveu: 'Não consigo acreditar que isso está acontecendo', enquanto Kim disse: 'Você realmente está no Instagram'."

Por enquanto, a configuração da conta não permite comentários de terceiros, provavelmente para proteger sua saúde mental, mas suas atualizações recebem mais de 160 mil curtidas cada uma. No geral, Mason pode se orgulhar de ter estreado recentemente e já ter 480 mil seguidores.

Outro aspecto que chamou a atenção de todos é que o primogênito da também empresária parece muito diferente em comparação com as últimas vezes em que foi visto em público. Aos 14 anos, ele está mais magro e alto, resultado da puberdade, e exibe um penteado encaracolado na parte superior da cabeça, deixando todos surpresos com sua transformação.