Linha Direta: A web ficou muito revoltada com a macabra chacina de Unaí

A web ficou muito revoltada com a macabra chacina de Unaí (MG), que foi exibida no Linha Direta, na noite desta quinta-feira (06). Até Covardia, uma música de Léa Mendonça, foi usada para expressar o sentimento ao assistir o episódio inédito.

Acompanhando o programa de Pedro Bial, uma fã da cantora gospel correu para o X, antigo Twitter, e escreveu que a canção era para “todos que já sentiram na pele a injustiça e a covardia de homens perversos”.

Emocionada, a fã do Linha Direta disse que nada pode escapar da “justiça de Deus” é reta! E ela chega.

A revolta com o crime que aconteceu em Unaí também escancarou os problemas do judiciário brasileiro. Na mesma rede social, uma fã disse que o caso do Linha Direta revela muito sobre os “poderosos do agronegócio”.

“Isso mostra como a justiça tem lado. A justiça que tarda e falha. É inconcebível demorar 10/15 anos para julgar um caso, deu tempo dos caras fugirem do país, o crime quase prescreveu”, escreveu a telespectadora da Globo.

Para outra pessoa é chocante o envolvimento de um ex-prefeito na chacina: “O cara é eleito com 72% dos votos mesmo sendo mandante de um crime, eita Brasil viu”, escreveu ele no X.

Relembre a Chacina de Unaí

A Chacina de Unaí, em Minas Gerais,aconteceu em janeiro de 2004, quando quatro funcionários do Ministério do Trabalho estavam a caminho de uma fiscalização em propriedades rurais de Unaí quando foram alvos de uma emboscada executada por pistoleiros.

Por trás do crime, havia denúncias de trabalho escravo contra poderosos fazendeiros da região. Segundo as investigações, fazendeiros estão envolvidos no crime que assustou todo país.

Pedro Bial esclarece chacina que matou quatro funcionários do Ministério do Trabalho em Minas Gerais (Reprodução/Globo)

A investigação do Ministério Público Federal (MPF) revelou que os quatro auditores foram assassinados por Rogério Alan Rocha Rios e Erinaldo de Vasconcelos Silva, pistoleiros nesta região.

Já os irmãos Antério, que foi prefeito de Unaí, e Norberto Mânica foram apontados como mandantes. Proprietários de fazendas , eles teriam mandado silenciar os auditores que poderiam encontrar trabalhadores em péssimas situações de trabalho.

Quando passa o Linha Direta na Globo?

Segundo a programação divulgada pela Globo, o Linha Direta passa toda quinta-feira, às 23h15 (horário de Brasília), depois da série Os Outros.

