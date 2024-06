Duque bilionário preferiu ter William no casamento a Harry; saiba quem é

O casamento mais esperado do ano, que será realizado nesta sexta-feira (7) trouxe uma surpresa: o duque bilionário escolheu ter o príncipe William como padrinho, ao invés de Harry. Essa decisão intrigou muitos e levantou questões sobre os laços e preferências dentro da realeza.

ANÚNCIO

O duque em questão, Hugh Grosvenor, o Duque de Westminster, tem uma longa história de proximidade com a família real. Sua escolha por William pode refletir não apenas uma preferência pessoal, mas também um alinhamento com a futura linha de sucessão ao trono. William, sendo o futuro rei, tem um papel mais central na monarquia, o que pode ter influenciado essa decisão.

Implicações da escolha do padrinho

Hugh vai se unir a Olivia Henson, gerente de uma multinacional, na Catedral de Chester, na Grã-Bretanha. Ele tem 33 anos e uma fortuna de 10 bilhões de libras (R$ 67 bilhões), o que faz dele a pessoa mais rica com menos de 40 anos no Reino Unido, e a 14ª no geral.

A escolha de William em detrimento de Harry pode ser vista como um movimento estratégico. Dentro das dinâmicas da família real, estas decisões são frequentemente carregadas de significados. A presença de William como padrinho reforça sua posição dentro da monarquia e solidifica alianças importantes para o futuro da coroa.

Além disso, o duque é afilhado do rei Charles, e apesar de ser seis anos mais novo que Harry e oito que William, cresceu com eles e é amigo próximo de ambos.

As escolhas de padrinhos em casamentos reais são tradicionalmente vistas como declarações políticas e sociais. Elas indicam alianças e preferências que podem impactar as relações dentro e fora da família real.

Essa decisão não passou despercebida pelo público e pela mídia, gerando discussões sobre o significado por trás dela. Enquanto alguns veem como uma escolha natural, outros especulam sobre possíveis desentendimentos entre os irmãos reais. Independentemente das razões, a escolha do duque bilionário trouxe mais uma camada de intriga e interesse ao já altamente antecipado casamento do ano.