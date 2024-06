Após sair de Roland Garros, Novak Djokovic passou pela sala de cirurgia

Uma lesão impediu Novak Djokovic de continuar sua participação em Roland Garros, situação que também lhe custou a liderança do ranking da ATP, nas mãos do italiano Jannick Sinner. No entanto, não foi tudo o que o experiente tenista sérvio viveu nas últimas horas.

ANÚNCIO

Nesta quarta-feira, 5 de junho, ‘Nole’ surpreendeu o mundo do esporte ao anunciar que foi submetido a uma cirurgia bem-sucedida em um de seus joelhos, situação que o afastará das quadras e agora coloca seriamente em risco sua participação no próximo Campeonato de Wimbledon, que acontecerá em Londres de segunda-feira, 1 de julho, a domingo, 14 de julho.

“Nos últimos dias, tive que tomar decisões difíceis após sofrer uma ruptura de menisco durante meu último jogo. Ainda estou processando, mas estou feliz em contar que a cirurgia correu bem. Sou muito grato à equipe de médicos que esteve ao meu lado, assim como ao apoio esmagador que recebi dos meus fãs”, escreveu Djokovic em uma postagem feita em sua conta do Instagram.

O maior vencedor da história no Grand Slam

Djokovic machucou o joelho no jogo das oitavas de final do torneio parisiense, onde venceu em 5 sets e mais de quatro horas e meia, contra o argentino Francisco Cerúndolo. Nesse momento, ele alcançou 370 vitórias em torneios de Grand Slam, superando a marca que compartilhava com Roger Federer.

Com o suíço já aposentado, Rafael Nadal, com 314 vitórias, é o único em atividade que poderia tentar destronar Novak Djokovic como o maior vencedor da história dos Grand Slam, situação que realmente pareceria impossível dada a baixa forma atual do espanhol, somada aos seus sérios problemas físicos que o levariam a uma aposentadoria precoce do profissionalismo.

“Vou dar o meu melhor para estar saudável e em condições de voltar aos campos o mais rápido possível. Meu amor por este esporte é forte e o desejo de competir no mais alto nível é o que me mantém em movimento”, concluiu, sem fornecer detalhes sobre quando será o seu retorno à atividade.