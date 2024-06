“Ame-se um pouquinho”, o gesto que Miley Cyrus teve com Liam Hemsworth e causou indignação

Uma fonte assegurou que a cantora sente falta do ator e deseja vê-lo

Embora tenham se passado 5 anos desde que Miley Cyrus e Liam Hemsworth se divorciaram, parece que a cantora ainda não o esqueceu, conforme uma fonte afirmou à Life & Style.

Esta fonte próxima à cantora assegurou ao meio de comunicação que Miley não esqueceu Liam e “ainda sente sua falta”.

“Miley ainda está muito marcada e atormentada pela forma como as coisas terminaram com Liam. Quando terminaram, ela realmente achou que era o melhor e que nunca olharia para trás, mas agora passaram todos esses anos e ela tem que admitir que ainda sente falta dele”, disse a fonte.

Fontes afirmaram que Miley Cyrus quer ver Liam Hemsworth, mas ele não está interessado

Além disso, ela assegurou que a cantora quer ver seu ex para ter um encerramento e poder seguir em frente, mas ele não está interessado.

“Ela está convencida de que se eles se sentassem, conversassem e fizessem as pazes, ela poderia seguir em frente completamente. Ela precisa de um encerramento, mas ele não vai dar isso a ela,” detalhou.

A fonte assegura que o ator já a superou e quer deixar tudo o que aconteceu no passado, além de ter um relacionamento sólido com Gabriella Brooks.

“Ele diz que já superou e seguiu em frente e só quer deixar o que tinham no passado e não vê necessidade de discutir nada.”

No entanto, isso tem afetado muito Miley, além do fato de que seu pai Billy Ray Cyrus e sua irmã Noah terem contato com ele e se darem bem.

“Miley está acostumada a conseguir o que quer, por isso está enlouquecida por Liam não querer vê-la. Além disso, Liam fala com seu pai e irmã o tempo todo, então ela se sente duplamente magoada”, destacou a fonte.

Diante disso, seus fãs ficaram indignados e pediram à famosa que se valorize e se ame, pois devemos lembrar que após a separação deles, muitos vídeos surgiram evidenciando que ele a reprimia e se incomodava com algumas de suas atitudes em público.

"Por favor Miley, ame-se um pouquinho", "como você vai implorar para ver esse patife, por favor, deixe-o para trás", "você vale muito, não se rebaixe assim", "quem deveria implorar para te ver é ele, não você", "que vergonha você se valorizar tão pouco a ponto de querer estar com um cara que te maltratou", e "realmente há mulheres que não aprendem, que vergonha você dá Miley", foram algumas das reações nas redes.

Até o momento, Miley não se referiu a isso, conforme comentado por uma fonte próxima a ela, mas recebeu elogios e aplausos recentemente por seu novo visual com cabelo castanho com mechas, que lembrou seus primeiros tempos.